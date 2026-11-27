Ba bộ luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng có sự liên kết chặt chẽ. Ảnh minh họa: Thanh Vân - TTXVN

Quốc hội thông qua đồng thời cả 3 bộ luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản. Đây là bước hoàn thiện thể chế có ý nghĩa dài hạn, trong bối cảnh thị trường cần khơi thông nguồn lực, cải thiện nguồn cung và nâng cao tính minh bạch sau thời gian dài chịu tác động bởi những vướng mắc pháp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiệu quả cải cách còn phụ thuộc vào việc đưa các quy định mới vào thực tiễn.

* Khơi thông nguồn lực, nâng chất lượng thị trường

Ba bộ luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng có sự liên kết chặt chẽ. Luật Đất đai tạo nền tảng quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai; Luật Nhà ở điều chỉnh việc phát triển, sở hữu và quản lý nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản quy định hoạt động đưa các sản phẩm, quyền tài sản vào giao dịch trên thị trường.

Việc sửa đổi đồng bộ vì vậy không đơn thuần là điều chỉnh từng luật riêng lẻ, mà hướng tới hoàn thiện toàn bộ chuỗi vận hành của thị trường bất động sản. Khi các quy định về đất đai, nhà ở và kinh doanh được thiết kế thống nhất, doanh nghiệp có cơ sở pháp lý rõ hơn để triển khai dự án, còn người dân có thêm điều kiện bảo vệ quyền lợi trong quá trình mua bán, sở hữu và sử dụng bất động sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá, 3 bộ luật này có mối quan hệ hữu cơ, điều chỉnh các khâu liên tiếp trong quá trình hình thành, xác lập và chuyển dịch quyền đối với đất đai, bất động sản.

Việc bảo đảm tính thống nhất giữa quy định về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và việc thực hiện các quyền đối với bất động sản sẽ tránh tình trạng luật cho phép nhưng khi triển khai lại vướng thủ tục đăng ký hoặc cấp giấy chứng nhận...

Đây cũng là điểm cốt lõi của lần hoàn thiện thể chế này. Bởi một dự án bất động sản thường trải qua nhiều bước, từ tiếp cận đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện thủ tục đầu tư đến xây dựng, huy động vốn và đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu các quy định ở từng khâu không thống nhất, dự án có thể bị kéo dài, làm tăng chi phí và rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn người mua.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW đánh giá, việc sửa đổi đồng thời ba đạo luật là cần thiết bởi các quy định có tính bổ trợ, tác động trực tiếp đến từng giai đoạn của dự án. Ý nghĩa quan trọng không chỉ là xử lý bất cập riêng lẻ, mà còn rà soát tổng thể để tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo.

Luật Đất đai sửa đổi hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính và giá đất, đồng thời đặt ra yêu cầu sử dụng đất hiệu quả hơn. Việc xác định rõ nguyên tắc, căn cứ định giá và nghĩa vụ tài chính có thể giúp giảm sự bất định trong quá trình chuẩn bị dự án, tạo điều kiện để nguồn lực đất đai được đưa vào khai thác minh bạch.

Tuy nhiên, cải cách giá đất không đồng nghĩa giá bất động sản sẽ giảm ngay. Giá nhà còn phụ thuộc vào cung cầu, chi phí xây dựng, tín dụng, quy hoạch và cơ cấu sản phẩm. Tác động tích cực của thể chế cần được nhìn nhận ở khả năng giảm chi phí bất hợp lý, hạn chế ách tắc và tạo điều kiện tăng nguồn cung, thay vì kỳ vọng một thay đổi tức thời về giá.

Trong khi đó, Luật Nhà ở sửa đổi có vai trò gắn phát triển bất động sản với nhu cầu thực và mục tiêu an sinh. Việc thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và đa dạng hóa loại hình nhà ở sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng đến minh bạch thông tin, tăng trách nhiệm của chủ đầu tư và bảo vệ người mua. Các quy định về điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, thanh toán và công khai thông tin được kỳ vọng hạn chế rủi ro giao dịch, đồng thời nâng cao kỷ luật thị trường.

Cả ba luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 nhưng để thực thi hiệu quả, hệ thống nghị định, thông tư và quy trình hành chính cần được chuẩn bị đồng bộ. Ảnh minh họa: Quốc Dũng – TTXVN

Khi ba trụ cột được hoàn thiện cùng lúc, thị trường có cơ hội chuyển từ phát triển dựa nhiều vào mở rộng quỹ đất và kỳ vọng tăng giá sang chú trọng chất lượng dự án, năng lực tài chính, tính minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực.

* Từ quy định mới đến phát triển bền vững

Các chuyên gia nhận xét, dù tạo nền tảng quan trọng nhưng việc thông qua ba bộ luật này cũng chưa thể tự động giải quyết mọi vướng mắc của thị trường. Nhiều dự án đang triển khai có hồ sơ pháp lý trải qua các giai đoạn khác nhau, chịu tác động của nhiều quy định trước đây. Nếu cơ chế chuyển tiếp không rõ ràng, những điểm nghẽn cũ có thể tiếp tục kéo dài.

Theo GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), chuyển biến quan trọng trong tư duy xây dựng pháp luật là chú trọng hơn đến chức năng kiến tạo và phát triển. Pháp luật không chỉ đặt ra giới hạn, nghĩa vụ mà còn cần tạo hành lang để hoạt động kinh tế vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Do đó, cần ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn, tránh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực.

Đây cũng là yêu cầu có ý nghĩa quyết định. Cả ba luật dự kiến cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 nhưng để thực thi hiệu quả, hệ thống nghị định, thông tư và quy trình hành chính cần được chuẩn bị đồng bộ. Các quy định liên quan đến giá đất, điều kiện kinh doanh, quyền sở hữu, đăng ký tài sản và xử lý dự án chuyển tiếp cần được hướng dẫn rõ, hạn chế cách hiểu khác nhau giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối dữ liệu đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Khi thông tin về pháp lý dự án, quy hoạch, giao dịch và chủ thể tham gia được công khai, người dân có thể chủ động kiểm tra trước khi giao dịch, còn cơ quan quản lý có cơ sở theo dõi thị trường và điều tiết phù hợp.

Phát triển bền vững cũng đòi hỏi thị trường cân bằng hơn giữa các phân khúc. Nguồn cung không chỉ cần tăng về số lượng mà phải phù hợp với khả năng chi trả; dự án cần gắn với hạ tầng, quy hoạch và nhu cầu dân cư; đất đai cần được sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng đầu cơ hoặc chậm đưa vào khai thác.

Việc Quốc hội thông qua đồng bộ ba luật nền tảng mở ra cơ hội hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Nhưng thước đo cuối cùng của cải cách không nằm ở số lượng quy định được sửa đổi, mà ở khả năng tháo gỡ dự án đúng pháp luật, cải thiện nguồn cung nhà ở, bảo vệ người mua và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản không chỉ tạo nền tảng để thị trường phát triển bền vững mà cần tiếp tục bảo đảm thực thi thống nhất, xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn đọng và duy trì chính sách ổn định, có khả năng dự báo trong dài hạn.