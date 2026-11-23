Cụ thể, 11 cơ sở dữ liệu đã được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 9 cơ sở dữ liệu kết nối thành công với các cơ sở dữ liệu nội bộ ngành và 7 cơ sở dữ liệu được đưa vào khai thác, phục vụ tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đây là kết quả triển khai Kế hoạch số 7533/KH-BNV ngày 16-9-2026 của Bộ Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống.

Với thời hạn hoàn thành chiến dịch vào ngày 15-11-2026, Bộ Nội vụ đã huy động các đơn vị chuyên môn và đối tác công nghệ, triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ từ xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số đến hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã tạo lập trên 2,225 triệu hồ sơ, đạt 98,78% đối tượng quản lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội tiếp nhận trên 14,7 triệu bản ghi từ 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện đối soát, làm sạch hơn 4,9 triệu bản ghi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đang đồng bộ dữ liệu từ 6/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phương thức cập nhật hằng ngày.

Đối với Cơ sở dữ liệu về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hệ thống đang quản lý trên 1,2 triệu bản ghi về người lao động và trên 525 nghìn dữ liệu hồ sơ đăng ký hợp đồng. Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ quá trình giải quyết 6/9 thủ tục hành chính, với hơn 306 nghìn bản ghi.

Một kết quả đáng chú ý khác là Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đã kết nối với Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công và Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ, thân nhân, với trên 1 triệu bản ghi được tạo lập, quản lý.