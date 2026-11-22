Quang cảnh hội nghị quán triệt, tập huấn việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ Nội vụ đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu của 12/12 cơ sở dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, 11 cơ sở dữ liệu đã được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 9 cơ sở dữ liệu kết nối thành công với các cơ sở dữ liệu nội bộ ngành và 7 cơ sở dữ liệu được đưa vào khai thác, phục vụ tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đây là kết quả triển khai Kế hoạch số 7533/KH-BNV ngày 16/9/2026 của Bộ Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Với thời hạn hoàn thành chiến dịch vào ngày 15/11/2026, Bộ Nội vụ đã huy động các đơn vị chuyên môn và đối tác công nghệ, triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ từ xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số đến hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Trong quá trình triển khai, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã tạo lập, tiếp nhận và làm sạch khối lượng lớn thông tin.

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm nhằm xác định đầy đủ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. (Ảnh minh họa: Mỹ Hà/TTXVN)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã tạo lập trên 2,225 triệu hồ sơ, đạt 98,78% đối tượng quản lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội tiếp nhận trên 14,7 triệu bản ghi từ 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện đối soát, làm sạch hơn 4,9 triệu bản ghi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đang đồng bộ dữ liệu từ 6/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phương thức cập nhật hằng ngày.

Đối với Cơ sở dữ liệu về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hệ thống đang quản lý trên 1,2 triệu bản ghi về người lao động và trên 525 nghìn dữ liệu hồ sơ đăng ký hợp đồng. Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ quá trình giải quyết 6/9 thủ tục hành chính, với hơn 306 nghìn bản ghi.

Một kết quả đáng chú ý khác là Cơ sở dữ liệu liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ đã kết nối với Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công và Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sỹ, thân nhân, với trên 1 triệu bản ghi được tạo lập, quản lý.

Số hóa thông tin, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Nội vụ đã thay đổi phương thức tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và đơn vị kỹ thuật, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong kết nối, đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, làm việc với tinh thần “làm ngày, làm đêm”, kể cả ngày nghỉ; gắn từng nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành cụ thể. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu cũng được xác định là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và đơn vị phụ trách.

Thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng mới tiến hành chuyển dữ liệu, các phần việc được triển khai song song. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để thực hiện kết nối, đồng bộ, đối soát và làm sạch dữ liệu, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc hoàn thành kết nối, đồng bộ 12/12 cơ sở dữ liệu tạo tiền đề để Bộ Nội vụ tiếp tục khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong quản lý nhà nước. Qua đó, từng bước chuyển hoạt động quản lý, điều hành sang môi trường số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW./.