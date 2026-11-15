Đồng Bitcoin giảm xuống sát mốc 62.000 USD, thấp nhất trong 3 tháng

Giá Bitcoin 'rơi' mạnh

Theo Bloomberg, thị trường tiền mã hóa tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, trong bối cảnh làn sóng thanh lý các vị thế mua sử dụng đòn bẩy ngày càng gia tăng.

Trong phiên giao dịch ngày 14/11 theo giờ Mỹ, Bitcoin mất 5,7% giá trị. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang phiên châu Á ngày 15/11, có thời điểm đưa giá Bitcoin xuống 62.000 USD, giảm thêm 1,7% và là mức thấp nhất kể từ ngày 17/8. Không chỉ Bitcoin, Ether cũng chịu áp lực bán mạnh. Sau khi lao dốc 8% trong phiên Mỹ, giá Ether tiếp tục giảm xuống 1.731 USD ngày 15/11, mức thấp nhất kể từ ngày 9/7.

Theo ông Rich Rosenblum, đồng sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa GSR, đợt giảm lần này chủ yếu mang yếu tố kỹ thuật. Ông cho rằng việc Bitcoin xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, quanh mức 73.000 USD, đã kích hoạt hàng loạt vị thế bị thanh lý, đồng thời thúc đẩy các vị thế bán khống mới xuất hiện.

Diễn biến trên khiến áp lực giảm giá nhanh chóng lan rộng trên thị trường, khi các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy buộc phải đóng vị thế để hạn chế thua lỗ.

Trên thực tế, thị trường tiền mã hóa đã chịu sức ép liên tục trong những tuần gần đây khi nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện đồng thời. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và tâm lý né tránh rủi ro liên quan đến nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đều gây áp lực lên tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, những tác động kéo dài từ vụ tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 6 tỷ USD tại sàn giao dịch Binance gần đây tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Tính từ ngày 21/10, Bitcoin đã mất khoảng 25% giá trị. Mức thấp nhất của đồng tiền số này kể từ đầu năm 2026 là 57.742 USD, ghi nhận vào ngày 1/7.

Thanh lý đòn bẩy khuếch đại đà giảm

Các đợt thanh lý quy mô lớn đang dần trở thành diễn biến thường xuyên trên thị trường tiền mã hóa. Những phiên có hơn 500 triệu USD vị thế Bitcoin bị thanh lý trong vòng 24 giờ xuất hiện ngày càng nhiều khi biến động giá mạnh buộc các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy phải đóng vị thế.

Theo dữ liệu từ Coinglass, riêng đợt lao dốc ngày 13/11 đã khiến khoảng 1,3 tỷ USD các vị thế mua trên thị trường tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ. Trong đó, các vị thế liên quan đến Bitcoin chiếm phần lớn. Làn sóng thanh lý bắt buộc đang tạo thêm áp lực lên thị trường, khiến đà giảm có thể diễn ra nhanh và sâu hơn so với trường hợp chỉ xuất phát từ hoạt động bán chủ động của nhà đầu tư.

Diễn biến hiện tại cho thấy áp lực bán trên thị trường tiền mã hóa không chỉ đến từ việc nhà đầu tư chủ động rút vốn, mà còn được khuếch đại bởi cơ chế thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy. Điều này khiến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác dễ biến động mạnh trong thời gian ngắn.