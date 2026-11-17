Những trường hợp được tính tham gia BHYT liên tục

Theo Điều 18 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thời gian tham gia BHYT được tính liên tục trong một số trường hợp, kể cả khi người tham gia có thời gian gián đoạn không quá 90 ngày.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt cũng được tính thời gian tham gia liên tục, gồm:

Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tiếp tục tham gia BHYT trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh trở về.

Người lao động trong thời gian làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo điều kiện quy định.

Người nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc sau thời gian công tác trong quân đội, công an và tổ chức cơ yếu.

Người hoàn thành nghĩa vụ dân quân thường trực.

Các trường hợp trên được tính thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng quyền lợi khi đủ 5 năm theo quy định.

Điều kiện hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục không mặc nhiên được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Theo Luật BHYT sửa đổi và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người bệnh cần đáp ứng đồng thời các điều kiện:

Có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 5 năm trở lên.

Tổng số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

Việc khám chữa bệnh thuộc các trường hợp được pháp luật quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật, chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc các trường hợp được phép khác.

Các trường hợp được xem xét gồm khám cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào, khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản và một số trường hợp đặc biệt khác.

Ảnh minh họa

Từ ngày 1/7/2026, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, ngưỡng cùng chi trả để hưởng quyền lợi này là lớn hơn 15,18 triệu đồng trong năm (6 lần mức tham chiếu). Khi vượt ngưỡng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện còn lại, người tham gia được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tổng hợp số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm và thông báo thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục trên hệ thống dữ liệu. Cơ sở khám chữa bệnh căn cứ thông tin này để xác định thời điểm người bệnh đủ điều kiện được miễn cùng chi trả.

BHYT 5 năm liên tục được xác định thế nào?

BHYT 5 năm liên tục là thời gian người tham gia đóng bảo hiểm đủ 5 năm liên tiếp, trong đó trường hợp gián đoạn không quá 90 ngày vẫn được tính liên tục theo quy định.

Người tham gia nên kiểm tra thời điểm đủ 5 năm liên tục được ghi nhận trên thông tin thẻ BHYT hoặc hệ thống tra cứu của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nếu có thời gian gián đoạn hoặc thay đổi hình thức tham gia, cần kiểm tra lại quá trình đóng để bảo đảm quyền lợi.

Như vậy, để được hưởng quyền lợi miễn cùng chi trả, người lao động không chỉ cần duy trì BHYT đủ 5 năm liên tục mà còn phải theo dõi số tiền cùng chi trả trong năm và thực hiện khám chữa bệnh theo đúng quy định.