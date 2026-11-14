Đóng BHXH, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến không thành công: Người dân cần làm gì?

Vì sao đã thanh toán nhưng hệ thống chưa ghi nhận?

Theo kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, BHXH Việt Nam, một số trường hợp người dân sử dụng MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện đã thanh toán thành công trên ứng dụng nhưng hệ thống BHXH chưa nhận được thông tin hoặc khoản tiền tương ứng.

Một nguyên nhân khác là tiền đã được chuyển vào tài khoản thu của cơ quan BHXH nhưng thông tin do ngân hàng gửi sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng. Chẳng hạn, nội dung thanh toán thiếu thông tin về đơn vị, người tham gia hoặc không đúng quy định.

Khi dữ liệu không đầy đủ, phần mềm Kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển thông tin sang phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST). Do đó, khoản đóng chưa được ghi nhận, quá trình tham gia BHXH, BHYT chưa được cập nhật tự động và cán bộ BHXH cơ sở phải thực hiện tra soát, xử lý thủ công.

Ngoài vấn đề truyền nhận dữ liệu, một số giao dịch không thành công do chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ.

Đối với gia hạn thẻ BHYT, nguyên nhân có thể do thông tin cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không được đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng.

Với giao dịch đóng tiếp BHXH tự nguyện, những nguyên nhân thường gặp gồm số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh hoặc người tham gia đang đóng BHXH tại đơn vị khác.

Viên chức BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH cho người dân. Ảnh: Báo và PTTH TP HCM

Đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận: Không nên thanh toán lại ngay

BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia kiểm tra đồng thời trạng thái giao dịch, thông tin thanh toán và kết quả ghi nhận trên hệ thống sau khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Với người gia hạn thẻ BHYT, cần kiểm tra kết quả gia hạn và thời hạn sử dụng của thẻ. Với người đóng tiếp BHXH tự nguyện, cần xác nhận khoản đóng đã được ghi nhận vào quá trình tham gia hay chưa.

Nếu tài khoản đã bị trừ tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật kết quả, người dân cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan BHXH để được kiểm tra, đối chiếu, tra soát.

Khi đề nghị hỗ trợ, nên cung cấp chứng từ thanh toán, mã giao dịch, thời điểm thực hiện và số tiền đã chuyển để cơ quan chức năng có căn cứ xác minh.

Đặc biệt, người tham gia không nên tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ trạng thái giao dịch trước đó. Việc này giúp hạn chế nguy cơ phát sinh khoản đóng trùng, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan BHXH kiểm tra và xử lý khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống ghi nhận.

Những kênh được khuyến nghị khi đóng BHXH, gia hạn BHYT

Để khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện qua các kênh đang được triển khai, gồm:

Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với BHXH Việt Nam, gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Đối với Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, cơ quan này cho biết hệ thống hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp.

Về phía cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tại tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát thông tin ủy nhiệm chi điện tử trên phần mềm Kế toán tập trung. Với những khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống tự động ghi nhận, cơ quan BHXH cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu và cập nhật khoản thu, bảo đảm quá trình tham gia của người dân được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo thời gian phát sinh.

Theo thống kê, trong tháng 10/2026, phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch thuộc hai nghiệp vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công và 414 giao dịch không thành công.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra kết quả ngay sau khi thanh toán trực tuyến. Khi phát hiện khoản đóng chưa được ghi nhận, cần liên hệ tra soát kịp thời để bảo đảm quyền lợi tham gia BHXH, BHYT.