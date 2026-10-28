Đồng bào xã Đông Giang đang chuyển mình thoát nghèo

Một góc xã Đông Giang

Ý thức vươn lên

Trước đây, gia đình chị K Thị Rẻm, thôn Nam Giang, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng là hộ nghèo khó. Cũng như nhiều gia đình khác trong xã, cuộc sống gia đình chị Rẻm chủ yếu dựa vào rừng và vài sào đất rẫy trồng tỉa lúa, bắp… đắp đổi qua ngày.

Nguyên nhân nghèo của gia đình chị Rẻm và nhiều hộ đồng bào DTTS ở Đông Giang là bởi chưa biết cách làm ăn, thiếu kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và còn cả tư duy trông chờ sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Thế nhưng, những năm gần đây, chị Rẻm đã ý thức được muốn gia đình mình không thiếu đói, có cái ăn, cái mặc thì phải học cách làm kinh tế, do vậy chị Rẻm đã hăng hái lao động, sản xuất, chăn nuôi.

Anh K Văn Nân chăm sóc vườn cà phê

Với sự hỗ trợ của cán bộ xã Đông Giang, chị Rẻm tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu các nguồn vốn để vay và đầu tư, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

“Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ giống, vốn và chỉ dạy cách làm hay, tôi đã biết canh tác, chăn nuôi cho năng suất, sinh sản tốt và còn biết nhiều thứ hay khác áp dụng vào cuộc sống”, chị Rẻm nói.

Không chỉ gia đình chị Rẻm, nhiều hộ dân khác ở xã Đông Giang cũng đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như anh K. Văn Nân ở thôn Trung Lâm. Được cha mẹ cho một vườn điều rộng 1 ha, nhận thấy cây đã già cỗi, năng suất thấp, anh tìm hướng cải tạo, phát triển sản xuất. Thông qua Tổ vay vốn của xã, anh làm thủ tục vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Hàm Thuận Bắc để đầu tư phát triển kinh tế.

Người dân Đông Giang giờ đây đã biết vận dụng thiết bị máy vào sản xuất

“Sau khi được ngân hàng giải ngân vốn vay, tôi phá bỏ vườn điều để chuyển sang trồng cà phê. Đến nay, cây cà phê phát triển tốt, dự kiến mang lại thu nhập cao hơn so với cây điều. Với số tiền vay ngân hàng, hiện tôi đã trả được hơn 50 triệu đồng, số còn lại sẽ tiếp tục trả dần bằng khoản tiền tiết kiệm hằng tháng của gia đình từ thu hoạch hoa trái trong vườn và tiền tôi đi làm thuê”, anh Nân chia sẻ.

Vận dụng hiệu quả các nguồn kinh phí

Đông Giang là xã thuần đồng bào DTTS, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, có địa bàn rộng, nhiều diện tích rừng, đồi, núi cao; nơi sinh sống của 1.281 hộ, với 5.227 nhân khẩu, trong đó có 83 hộ nghèo và cận nghèo.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Giang tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Đảng và Nhà nước. Đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để mang lại lợi ích cao cho bà con. Trong đó có nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cử tri Đông Giang kiến nghị những vấn đề dân sinh trong một cuộc họp của xã về rà soát các hộ nghèo đưa ra khỏi danh sách

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, xã Đông Giang đã đầu tư gần 120 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi heo đen bản địa (lợn cỏ). Mô hình này có 6 hộ khó khăn, mỗi hộ 5 con heo, với tổng số 30 con. Quá trình nuôi, các hộ còn được hỗ trợ vắc xin, thuốc tẩy ký sinh trùng, hóa chất sát trùng, thức ăn hỗn hợp cho heo.

Bên cạnh còn có mô hình “trồng mới, trồng tái canh cây cà phê Robusta bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu” trên diện tích 8 ha, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 178 triệu đồng.

Dù vẫn còn khó khăn, nhưng đến nay, bộ mặt Đông Giang đã có nhiều khởi sắc, môi trường xanh, sạch, điện về sáng thôn, hạ tầng giao thông phục vụ việc đi lại từng bước bê tông hóa; nước sạch về đến từng nhà. Đời sống của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Lê Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang

Cùng với đó, xã Đông Giang đã phân bổ kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, với số tiền 750 triệu đồng. Đồng thời, bố trí 1,8 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, sắp xếp ổn định dân cư trong giai đoạn 2026 - 2030; dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho khoảng 40 hộ có nhà ở tạm bợ, nhà bị xuống cấp, dột nát.

Hiện nay, Đông Giang đã và đang giải ngân vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 để thực hiện các hạng mục liên quan đến các vấn đề dân sinh. Trong đó có xóa đói giảm nghèo, phát triển cây trồng bền vững và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện các chỉ tiêu khám sức khỏe…

Vườn sầu riêng của bà K Thị Hên cho giá trị kinh tế cao

Đến nay, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đông Giang đang từng bước được cải thiện. Nhiều mô hình sinh kế được triển khai, cùng với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và văn hóa bản địa. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách của xã ước đạt 3.997 triệu đồng; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn đạt trên 80%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%.

Bà K. Thị Huyên, Trưởng thôn Trung Lâm, cho biết: “Trước đây, cuộc sống của bà con chủ yếu phụ thuộc vào rừng, sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh. Nay, nhiều hộ đã biết chuyển đổi những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, sầu riêng… mang lại giá trị kinh tế cao hơn; đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi để giảm thiểu thiệt hại. Con, cháu trong xã đều được đến trường học chữ. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, bà con rất phấn khởi và luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.