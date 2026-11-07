Đồng bào vùng cao Nam Trà My lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ ngày hội

Đồng bào vùng cao hào hứng tham gia thi đan lát tại ngày hội. Ảnh: TRUNG LÊ

Tại các khu dân cư trên địa bàn xã Nam Trà My, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ người cao tuổi đến thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều hào hứng hòa mình vào các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao cùng các trò chơi dân gian.

Điểm nhấn của ngày hội là các trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bịt mắt bắt gà, đan lát… Tiếng reo hò, cổ vũ cùng tiếng cười rộn rã tạo nên không khí vui tươi, gắn kết, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao.

Không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, giải trí, ngày hội còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ, cùng ôn lại truyền thống cách mạng, từ đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khen thưởng các gia đình có thành tích trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: TRUNG LÊ

Già làng Lê Văn Nếp (thôn Tak Pỏ, xã Nam Trà My) chia sẻ niềm tự hào khi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: "Nhìn lại chặng đường 96 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc miền núi chúng tôi luôn một lòng tin tưởng, đi theo Đảng và Nhà nước, cùng đoàn kết, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc".

Đối với các khu dân cư, ngày hội là dịp đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng cộng đồng, biểu dương các gia đình tiêu biểu, đồng thời vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.