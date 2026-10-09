Đồng bào Mông Xanh ở Tu Thượng lần đầu trồng cây vụ đông

Sau khi thu hoạch lúa hè thu, trên những triền ruộng ở Tu Thượng, người dân tập trung làm đất, lên luống, chuẩn bị gieo trồng. Thay vì để đất trống như những năm trước, bà con bắt đầu làm quen với một vụ sản xuất mới.

Sau khi thu hoạch lúa, đồng bào Mông Xanh ở Tu Thượng làm đất, chuẩn bị trồng cây vụ đông.

Ông Lý A Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Tu Thượng cho biết, trước đây, người dân chỉ làm một vụ lúa; sau khi thu hoạch không trồng thêm cây gì vì lo thời tiết giá rét, cây trồng không sống được.

Tu Thượng là thôn đặc biệt khó khăn, 100% dân cư là đồng bào Mông Xanh. Ngay từ đầu năm, xã Nậm Xé đã ban hành kế hoạch sản xuất tăng vụ, lựa chọn Tu Thượng làm điểm triển khai trồng cây vụ đông trên đất ruộng một vụ.

Để triển khai vụ đông, xã cử cán bộ chuyên môn xuống thôn hướng dẫn kỹ thuật, trực tiếp cùng người dân làm đất, gieo trồng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức lực lượng hỗ trợ các hộ sản xuất. Đồng thời, xã kêu gọi doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ giống, kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp cùng người dân làm đất, gieo trồng cây vụ đông.

Nhờ đó, nhiều hộ hào hứng tham gia, chủ động chuẩn bị đất sản xuất, từng bước làm quen với kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ đông. Việc gắn sản xuất với tiêu thụ cũng giúp người dân yên tâm gieo trồng, hướng tới duy trì tăng vụ trong những năm tiếp theo.

Cùng với hướng dẫn sản xuất, xã kêu gọi doanh nghiệp liên kết với các hộ dân, hỗ trợ giống, kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm. Việc gắn sản xuất với tiêu thụ nhằm giúp bà con yên tâm gieo trồng, duy trì tăng vụ trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo xã Nậm Xé kiểm tra mô hình nuôi cá trên chân ruộng một vụ.

Bên cạnh trồng cây vụ đông, xã Nậm Xé lần đầu triển khai mô hình nuôi cá chép trên chân ruộng một vụ. Mô hình nhận được sự hưởng ứng của người dân; một số hộ đã chủ động mua cá giống về thả nuôi. Đây là cách tận dụng diện tích ruộng sau khi thu hoạch lúa để có thêm sản phẩm, tăng nguồn thu cho gia đình.

Ông Đinh Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết, việc triển khai vụ đông tại Tu Thượng hướng tới thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của người dân, từ chỉ sản xuất một vụ lúa sang chủ động tăng vụ trên cùng diện tích.

Thông qua hướng dẫn kỹ thuật, trực tiếp cùng làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm, địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân từng bước tích lũy kinh nghiệm, tự tổ chức sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.