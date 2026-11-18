Xã Mù Cả có 876 hộ, trong đó, 141 hộ nghèo, chiếm 16,10% và 244 hộ cận nghèo. Điều đó phản ánh những thách thức không nhỏ đối với địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là tại các bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, cây, con giống mà quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, biết tính toán hiệu quả kinh tế và chủ động tạo dựng sinh kế lâu dài.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, từ đầu năm đến nay, thông qua các dự án giảm nghèo, xã đã hỗ trợ 94 con lợn sinh sản cho 45 hộ; cấp máy làm đất, máy tuốt lúa và các loại máy nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo. Các nguồn lực hỗ trợ được triển khai trên cơ sở rà soát nhu cầu, điều kiện sản xuất của từng bản, từng gia đình, hướng tới phát huy hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, việc đưa máy móc vào sản xuất từng bước thay thế phương thức lao động thủ công, giảm sức lao động, nâng cao năng suất và giúp người dân chủ động hơn trong mùa vụ. Từ chỗ sản xuất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, một số hộ đã bắt đầu chú trọng lựa chọn giống cây, con có giá trị kinh tế, từng bước tính toán chi phí đầu tư và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình trồng cây quế tại bản Mù Cả (xã Mù Cả) phát triển tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Một trong những hộ chủ động tìm hướng phát triển kinh tế tại địa phương là gia đình bà Phùng Úy De ở bản Mù Cả (xã Mù Cả). Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nương rẫy, hiệu quả kinh tế không ổn định. Nhận thấy việc chỉ trông vào cây lúa, cây ngô khó có thể nâng cao đời sống, gia đình bà từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và mạnh dạn thử nghiệm những vật nuôi mới. Dù quy mô sản xuất chưa lớn, nhưng việc chủ động đa dạng hóa sinh kế cho thấy sự thay đổi trong nhận thức, cách làm kinh tế của người dân vùng cao.

Bà Phùng Úy De cho biết: “Trước đây, gia đình chủ yếu làm nương nên thu nhập không ổn định. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ, chúng tôi tập trung trồng trọt, phát triển chăn nuôi để có thêm nguồn thu. Hiện, tôi duy trì nuôi 8-10 con lợn đen, trồng hơn 1ha sả và nuôi thí điểm dúi má đào. Tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, mô hình nào phù hợp, mang lại hiệu quả thì sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng.

Từ những nương lúa, ngô truyền thống, bà con từng bước mở rộng các loại cây trồng có khả năng tạo thêm thu nhập. Toàn xã gieo trồng hơn 203ha lúa mùa, 59ha lúa nương; riêng ngô xuân - hè đạt 101,5ha, bằng 135,33% kế hoạch, sản lượng ước đạt gần 466 tấn. Chăn nuôi được bà con trong xã duy trì với tổng đàn trên 10.000 con, trong đó có 880 con trâu, 263 con bò, 788 con lợn và hàng nghìn con gia cầm.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản từng bước tạo thêm thu nhập cho một số hộ nghèo tại xã Mù Cả.

Bên cạnh đó, những cánh rừng rộng lớn của Mù Cả cũng đang trở thành nguồn sinh kế. Thay vì chỉ dựa vào khai thác sản vật tự nhiên như trước, các hộ được giao khoán, tham gia tuần tra, quản lý và bảo vệ rừng, vừa có thêm nguồn thu, vừa nâng cao trách nhiệm giữ rừng. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã được chi trả trên 13,3 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 443 hộ thuộc 5 cộng đồng. Với nhiều gia đình, khoản tiền này là nguồn lực để trang trải cuộc sống, mua cây, con giống, đầu tư cho sản xuất và chăn nuôi. Khi lợi ích kinh tế của mỗi gia đình gắn trực tiếp với những cánh rừng được bảo vệ, nhận thức của nhân dân cũng thay đổi.

Đồng chí Nguyễn Tài Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cả cho biết: “Từ đầu năm, xã tập trung rà soát điều kiện, nhu cầu của từng bản, từng hộ, đặc biệt là những hộ người La Hủ… để triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, cây, con giống và máy móc nông nghiệp. Mục tiêu để người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ, từng bước chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất có tính toán, tạo thu nhập ổn định và giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước”.

Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đến nguồn hỗ trợ sinh kế gắn với bảo vệ rừng đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, khơi dậy ý thức tự giác phát triển kinh tế của mỗi gia đình. Đó cũng là nền tảng để đồng bào La Hủ ở xã Mù Cả từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vững vàng hơn trên hành trình thoát nghèo.