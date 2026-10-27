Đồng bào La Ha làm theo lời Bác

Cán bộ xã Chiềng La (ngoài cùng, bên trái) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào La Ha.

Thăm bản Song nơi có đông đồng bào dân tộc La Ha đang sinh sống với 44/92 hộ, 215/429 nhân khẩu. Anh Cà Văn Tương, dân tộc La Ha, Trưởng bản Song, cho biết: Được ông bà, cha mẹ kể lại, ngày 7/5/1959, tại Lễ đài sân vận động huyện Thuận Châu, Trung tâm hành chính Khu tự trị Thái - Mèo lúc bấy giờ, Bác Hồ căn dặn đồng bào, cán bộ, bộ đội toàn khu nhiệm vụ “thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới ấm no, hạnh phúc”, nhớ lời Bác dặn, nhiều năm qua, đồng bào La Ha luôn làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, như: Giữ gìn tiếng nói, trang phục, điệu múa của dân tộc mình, tạo điều kiện để con em đi học, biết chữ; thi đua lao động, phát triển kinh tế.

Đồng bào La Ha, xã Chiềng La giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Giờ đây, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng của đồng bào La Ha lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, bằng việc tự nguyện di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, khi có chủ trương làm đường giao thông, dẫu đời sống còn nhiều khó khăn, người dân vẫn sẵn sàng hiến đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiến tạo nên những tuyến đường khang trang.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông trải dài quanh bản, chị Cà Thị Thủy, dân tộc La Ha, ở bản Song chia sẻ: Trước đây, đường dẫn vào bản là đường đất, đi lại rất khó khăn, nhất là trời mưa; nông sản làm ra, không có đường nên thương lái không vào mua. Khoảng chục năm trở lại đây, được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ làm đường giao thông, nhà tôi tự nguyện hiến gần 1.000 m² ở bốn địa điểm, vừa đất thổ cư, vừa đất ruộng, vừa đất vườn để làm đường. Có đường bê tông rộng rãi, sạch, đẹp, các cháu đi học có xe ô tô vào tận bản đưa đón; bà con thu hoạch cà phê, xe vào tận nương để chở, không phải mất công chở đi xa, đỡ vất vả. Nhân dân rất vui!

Đồng bào La Ha ở Chiềng La thu hoạch cà phê

Nhờ những tuyến đường bê tông rộng mở nối liền các bản làng, con đường đến với các vùng sản xuất của bà con nay cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ngồi sau xe anh Trưởng bản, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Cà Văn Xuân, dân tộc La Ha điển hình trong phong trào thi đua vươn lên làm giàu theo lời Bác dạy. Giữa nương cà phê rộng lớn, tiếng cười nói hòa cùng nhịp tay thoăn thoắt thu hoạch những chùm quả chín đỏ. Dừng tay, anh Xuân chia sẻ: Với 2 ha cà phê 5 năm tuổi, trong năm 2025, gia đình đã thu gần 8 tấn quả tươi. Nhờ bán đúng lúc giá cao, sau khi trừ chi phí lãi gần 300 triệu đồng. Năm nay, cà phê tiếp tục sai quả, hy vọng thu nhập sẽ hơn năm ngoái. Không chỉ làm giàu từ cà phê, anh còn lấy ngắn nuôi dài bằng mô hình chăn nuôi với 20 con lợn, 2 con bò, hơn trăm con gia cầm cùng các loại cây ăn quả... mang lại tổng thu nhập cho gia đình gần 500 triệu/năm.

Những tuyến đường bê tông nối dài đến các bản vùng cao xã Chiềng La.

Việc học tập và làm theo Bác của đồng bào La Ha ở xã Chiềng La đã thoát khỏi những biểu hiện hình thức, đi sâu vào từng hành động cụ thể trong lao động và đời sống thường nhật. Ông Lò Văn Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng La, khẳng định: Đổi thay lớn nhất của bà con là ở nếp nghĩ, cách làm. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại dần được xóa bỏ, thay vào đó là tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững. Không ít hộ đồng bào La Ha đã vươn lên trở thành những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngày công giúp đỡ lẫn nhau. Song song với phát triển kinh tế, nếp sống văn minh cũng lan tỏa mạnh mẽ, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang bị bài trừ; vệ sinh môi trường bản làng được giữ gìn. Đặc biệt, việc học của con em luôn được các gia đình quan tâm, chăm lo.

Đồng bào La Ha, xã Chiềng La chung tay vệ sinh môi trường

Rời Chiềng La, khi nắng chiều đã ngả dài trên những triền đồi cà phê trĩu quả, trong lòng chúng tôi đọng lại niềm vui trước sức sống mới nơi đây. Ở đó, lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu từ hơn nửa thế kỷ trước đã hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực trong từng nếp nhà, mảnh nương. Sự đổi thay của đồng bào La Ha là minh chứng sinh động nhất cho ý Đảng, lòng dân hòa quyện, đưa các bản làng vùng cao vững bước tiến, xây dựng quê hương giàu đẹp, đời sống nhân dân ấm no.