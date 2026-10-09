Đồng bào Khmer ở Vĩnh Thuận đón Lễ Sen Dolta đầm ấm, nghĩa tình

Đoàn cán bộ lãnh đạo xã Vĩnh Thuận thăm, tặng quà cho ông Danh The ở ấp Kênh 2

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của những ngày Lễ Sen Dolta năm 2026, đồng bào Khmer trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang cùng nhau đón lễ trong niềm vui, sự đoàn kết và tình cảm cộng đồng. Tại các gia đình, bà con chuẩn bị những mâm cơm truyền thống, thăm hỏi người thân, cùng nhau đến chùa thực hiện các nghi lễ theo phong tục, cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm nay, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Vĩnh Thuận đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer. Những phần quà được trao tận tay bà con không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của địa phương, góp phần giúp các gia đình đón lễ thêm vui tươi, đầm ấm.

Được chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà, ông Danh Út, người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Kênh 2, xã Vĩnh Thuận, bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi. Ông chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được các cấp chính quyền xã đến thăm hỏi, tặng quà. Đây là niềm vinh dự đối với tôi. Tôi hứa sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, tích cực lao động, sản xuất, tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Cùng chung niềm vui, ông Danh The, người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Kênh 2 cho biết gia đình rất xúc động trước sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể địa phương.

Ông chia sẻ: “Nhân dịp Lễ Sen Dolta, gia đình tôi rất vui khi được chính quyền và các đoàn thể của xã quan tâm, tặng quà. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bà con Khmer. Tôi rất cảm động và cảm ơn chính quyền xã. Gia đình tôi sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Những phần quà nghĩa tình góp phần mang đến niềm vui cho các gia đình Khmer trong dịp lễ, đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đoàn cán bộ lãnh đạo xã Vĩnh Thuận thăm, tặng quà cho ông Danh Út ở ấp Kênh 2

Hiện xã Vĩnh Thuận có 377 hộ đồng bào Khmer sinh sống đan xen với các dân tộc khác, trong đó tập trung nhiều tại ấp Kênh 2. Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết truyền thống, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống, phát huy tinh thần tương thân tương ái và xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó.

Cùng với sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền, đồng bào Khmer xã Vĩnh Thuận luôn tích cực gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bà con còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Lễ Sen Dolta không chỉ là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ ông bà, tổ tiên mà còn là thời khắc các thành viên trong gia đình sum họp, bà con xóm giềng thăm hỏi, sẻ chia, thắt chặt tình thân ái và đoàn kết cộng đồng.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần đồng lòng của Nhân dân, đồng bào Khmer xã Vĩnh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ Sen Dolta năm 2026 thêm phần ý nghĩa khi các gia đình được sum vầy, bà con đón nhận sự quan tâm, sẻ chia và cùng nhau hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy cùng sự gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân sẽ tiếp tục góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, xây dựng quê hương Vĩnh Thuận ngày càng phát triển.