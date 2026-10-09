Đồng bào Khmer đón mừng Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tặng quà chúc mừng Sêne Đôlta tại chùa Trốt Cớt (xã Châu Thành). Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Chuyến thăm và chúc mừng của các đoàn công tác là hành động khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thăm, chúc mừng và tặng quà các gia đình chính sách và chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại xã Châu Thành và phường Trà Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến thăm và chúc mừng chùa Trốt Cớt (chùa Mỏ Neo); gia đình ông Huỳnh Phước Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; gia đình ông Dương Văn Tần, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh (xã Châu Thành) và gia đình ông Thạch Hel, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh (phường Trà Vinh).

Tại chùa Trốt Cớt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang chúc Hòa thượng, các vị chức sắc, chức việc, Ban Trị sự chùa và đồng bào Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, an lành, hạnh phúc. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò trong vận động sư sãi, phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tặng quà chúc mừng Sêne Đôlta gia đình ông Thạch Hel, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh (phường Trà Vinh). Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Thăm các gia đình cán bộ hưu trí người Khmer, ông Trần Trí Quang ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương; mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, đóng góp ý kiến xây dựng quê hương, vận động con cháu và đồng bào tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 415.970 người dân tộc Khmer, chiếm 10,4% dân số toàn tỉnh. Lễ Sene Dolta năm nay, tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách và cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer trên địa bàn.

Cùng với hoạt động thăm hỏi dịp lễ, Tết, Vĩnh Long chú trọng triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển và mức sống giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mặt bằng chung của tỉnh, từng bước giảm và phấn đấu không còn địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn xã Tri Tôn.

Đến thăm chùa Soài So Tôm Nớp và chùa Phnom Tà Pạ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước gửi lời thăm hỏi sức khỏe, chúc Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Soài So Tôm Nớp; Hòa thượng Chau Sưng, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Phnom Tà Pạ, cùng các vị hòa thượng, sư sãi, à cha, người có uy tín và đồng bào Khmer trên địa bàn xã Tri Tôn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung đón mừng Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Cô Tô, An Giang thăm, tặng quà tại chùa Pô Thi Vong (xã Cô Tô) dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, trong đó có các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, sư sãi, à cha và người có uy tín.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Hòa thượng Chau Sưng cùng các vị chức sắc, sư sãi, à cha, người có uy tín tiếp tục đồng hành với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh đối với đồng bào Khmer, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty và Hòa thượng Chau Sưng khẳng định sẽ tiếp tục vận động phật tử, đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, cùng chính quyền giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định, phát triển.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh An Giang và xã Tri Tôn đã trao quà tặng các chùa, người có uy tín và cán bộ hưu trí là người Khmer trên địa bàn; qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, các vị chức sắc tôn giáo và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thăm, tặng quà tại chùa Pô Thi Les, xã Cô Tô, tỉnh An Giang dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Lễ Sene Dolta năm nay, tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chức sắc, chức việc tiêu biểu, gia đình chính sách và cán bộ hưu trí là người dân tộc Khmer. Các hoạt động góp phần thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với đồng bào, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống hiện đại.

An Giang hiện có hơn 4,95 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 472.000 người, chiếm 9,53% dân số toàn tỉnh; riêng đồng bào Khmer có hơn 399.000 người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh.