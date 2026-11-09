Đồng bào Khmer An Giang tất bật chuẩn bị đón lễ hội Ok Om Bok

Chị Lý Quành Na, ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa cắt tỉa hàng rào cây xanh trước nhà chuẩn bị đón lễ hội Ok Om Bok.

Vào tháng 10 âm lịch hằng năm, khi mùa gặt kết thúc là lúc không khí tại các phum, sóc trở nên rộn ràng. Đồng bào Khmer tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị lễ vật, thực phẩm đón lễ. Tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được chuẩn bị chu đáo. Các đội đua ghe ngo hạ thủy, trang trí ghe và tập luyện. Đội nhạc dân tộc miệt mài luyện tập những bài nhạc ngũ âm.

Gia đình chị Lý Quành Na, ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa hàng rào cây xanh để chuẩn bị đón lễ Ok Om Bok. Chị Na cho biết: “Trước lễ Ok Om Bok, gia đình tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ vật. Cốm dẹp là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp này nên tôi mua sẵn nguyên liệu để đến ngày lễ, cả gia đình cùng làm cốm dẹp cúng thần Mặt Trăng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình no ấm, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các con thưởng thức hương vị món ăn truyền thống của dân tộc”.

Đua ghe ngo là hoạt động được đồng bào Khmer mong chờ nhất trong dịp lễ hội Ok Om Bok. Hơn 1 tháng qua, tại các chùa Khmer ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí chuẩn bị cho giải đua ghe ngo diễn ra sôi nổi. Người dân cùng chung sức sửa chữa, vẽ hoa văn ghe ngo, chuẩn bị vật dụng và trang trí giàn thủy lục, sẵn sàng tham gia giải đua diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại xã Gò Quao.

Có mặt tại chùa Sóc Sâu, xã Gò Quao, anh Danh Sang, ngụ ấp An Thọ nhiều ngày tham gia chuẩn bị đua ghe ngo. “Hôm nào rảnh, tôi đến chùa phụ mọi người làm việc, đến chiều thì cùng luyện tập. Năm nào tôi cũng mong đến lễ hội, được hòa mình trong không khí chuẩn bị đón lễ”, anh Danh Sang nói.

Đội ghe ngo chùa Sóc Sâu, xã Gò Quao luyện tập chuẩn bị tham gia giải đua ghe ngo diễn ra tại xã Gò Quao.

Mỗi buổi chiều, các vận động viên đội ghe ngo chùa Sóc Sâu tập trung về chùa luyện tập. Gần nửa tháng nay, đội tập hợp lực lượng, duy trì tập luyện từ khoảng 17 giờ đến tối. Trên giàn khung gỗ mô phỏng ghe ngo, các tay bơi kiên trì rèn thể lực, miệt mài tập luyện với quyết tâm đạt thành tích cao, mang niềm vui về cho chùa và địa phương. Nhịp dầm khua nước hòa cùng tiếng hô của huấn luyện viên tạo nên không khí sôi nổi giữa vùng quê.

Ông Danh Bích, ngụ ấp An Phú, xã Gò Quao, có hơn 10 năm gắn bó với đội ghe ngo chùa Sóc Sâu cho biết: “Cứ đến mùa lễ hội, dù bận công việc tôi cũng tranh thủ góp sức cùng đội. Năm nay, tôi và con trai cùng tham gia đua ghe ngo, nỗ lực hết mình, mang thành tích về cho chùa”.

Tại chùa Cà Nhung, xã Định Hòa không khí tập luyện của các đội ghe ngo nam, nữ diễn ra sôi nổi. Tiếng còi huấn luyện viên vang lên đều đặn, từng mái dầm vút lên, hạ xuống nhịp nhàng, dứt khoát theo hiệu lệnh. Gần 100 vận động viên nam, nữ hăng say tập luyện, thể hiện quyết tâm trước mùa giải.

Chị Thị Châu, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa nói: “Khoảng 2 tuần nay, đội ghe ngo chùa Cà Nhung nỗ lực tập luyện. Các thành viên chuẩn bị tinh thần, đoàn kết, quyết tâm thi đấu hết mình. Ai cũng háo hức và muốn giành chiến thắng trong mùa giải năm nay”.