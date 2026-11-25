Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang mỗi người mang một phần lễ vật, góp vào mâm cúng trăng truyền thống.

Gắn kết cộng đồng

Khi nắng chiều dần tắt, khán đài bên bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao, trở nên rộn ràng với đông đảo đồng bào Khmer đến dự Lễ Cúng Trăng. Người cẩn thận nâng đĩa cốm dẹp thơm mùi nếp mới, người mang theo đĩa khoai lang, chuối, dừa và những lễ vật quen thuộc của nhà nông. Trên tay nhiều người còn có nhang đèn, hoa đăng, tất cả cùng hướng về đêm lễ quan trọng của đồng bào Khmer.

Chị Thị Thu Hai, ngụ xã Định Hòa cho biết: “Năm nào đến dịp Lễ Cúng Trăng, tôi cũng chuẩn bị cốm dẹp mang đến góp lễ. Đây đã trở thành thói quen của gia đình mỗi khi đến ngày hội. Tôi thấy vui vì được góp một phần nhỏ cùng bà con chuẩn bị mâm lễ, chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Trong mâm cúng, cốm dẹp là lễ vật quan trọng nhất.

Tại khán đài, các vị cao niên và chư tăng tất bật chuẩn bị nơi đặt mâm lễ. Người sắp xếp lễ vật, người chỉnh trang bàn cúng, người kiểm tra lại những vật dụng cần thiết cho nghi thức. Không khí chuẩn bị rộn ràng nhưng vẫn trang nghiêm.

Những mâm lễ dần được bày biện tươm tất, nổi bật với đĩa cốm dẹp cùng các sản vật dân dã, kết tinh từ thành quả lao động sau một mùa vụ. Đêm dần buông, dưới sông, chiếc ghe ngo chầm chậm lướt qua, chở theo dàn nhạc ngũ âm đang ngân vang những giai điệu truyền thống. Tiếng đàn, tiếng trống hòa quyện trong gió đêm, lan theo mặt nước, cuốn hút người xem.

Chiếc ghe ngo lung linh trong đêm Lễ Cúng Trăng.

Khi ánh trăng rằm tháng 10 dần lên cao, nhẹ nhàng soi bóng xuống dòng sông Cái Lớn, không gian đêm hội cũng trở nên lung linh. Đây cũng là lúc Lễ Cúng Trăng bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Mở màn là tiết mục trống Chhay dăm sôi động, nhịp trống lúc dồn dập, lúc ngân vang hòa cùng tiếng reo vui của người xem, làm cho đêm hội thêm rộn ràng.

Anh Danh Hoàng Minh, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Giữa không gian rộng lớn, nghe tiếng trống Chhay dăm vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của mọi người, tôi thấy vui lắm. Năm nay, lễ diễn ra đúng ngày nghỉ nên cả gia đình tôi có dịp cùng nhau tham gia và ai cũng háo hức”.

Tiết mục trống Chhay dăm sôi động mở màn Lễ Cúng Trăng.

Ước vọng bình an, vụ mùa no ấm

Trên mâm cúng trăng, cốm dẹp được đặt trang trọng bên cạnh những nông sản do đồng bào Khmer làm ra như khoai lang, dừa, chuối, trầu, cau cùng các loại bánh, kẹo. Những sản vật giản dị ấy là thành quả lao động sau một mùa vụ, được bà con thành kính dâng lên thần Mặt Trăng để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong mùa màng tươi tốt.

Sau những nghi thức cúng trăng trang nghiêm, không khí đêm hội trở nên rộn ràng hơn với nghi thức đút cốm dẹp. Chư tăng và các vị cao niên đút cốm cho mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Ai nấy đều vui vẻ đón nhận, gửi gắm ước mong về sức khỏe, bình an và mùa màng tươi tốt.

Chư tăng thực hiện nghi thức rảy nước để chúc bình an, may mắn đến người dân.

Vừa được chư tăng thực hiện nghi thức đút cốm dẹp, em Thị Kim Chi, ngụ xã Gò Quao, vui vẻ chia sẻ những ước nguyện giản dị của mình: “Em mong gia đình luôn mạnh khỏe, mọi công việc đều thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Em cũng mong mùa màng năm tới được bội thu, lúa thóc đầy nhà, cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Theo Hòa thượng Lý Long Công Danh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, đối với đồng bào Khmer, Lễ Cúng Trăng không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần.

Đây là dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn đối với thần Mặt Trăng - vị thần được tin là có ảnh hưởng đến thời tiết, mùa màng; đồng thời gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, cây trái tốt tươi, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, cuộc sống bình an, no ấm.

Chư tăng trao tặng cốm dẹp cho đại biểu và người dân tham dự Lễ Cúng Trăng.

Trải qua nhiều thế hệ, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, đồng bào Khmer vẫn gìn giữ và thực hành nghi lễ Cúng Trăng mỗi dịp rằm tháng 10 âm lịch. Từ việc chuẩn bị mâm lễ với những sản vật do chính tay mình làm ra, đến nghi thức dâng hương, đút cốm dẹp và thả hoa đăng, mỗi hoạt động đều chứa đựng những tình cảm, niềm tin và ước vọng tốt đẹp.

Việc tổ chức Lễ Cúng Trăng cũng góp phần tạo không gian để bà con cùng gặp gỡ, sum vầy, trao truyền phong tục cho thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu và chư tăng chuẩn bị thả hoa đăng, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn.

Khi nghi thức hoàn tất, mọi người vẫn nán lại quây quần dưới ánh trăng, cùng thưởng thức lễ vật, lắng nghe tiếng nhạc ngũ âm ngân vang. Hàng ngàn ngọn hoa đăng cũng được thả xuống dòng sông, mang theo những lời cầu chúc bình an, may mắn.