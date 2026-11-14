Đóng bảo hiểm trực tuyến đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận, người dân cần làm gì?

Người dân thực hiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ứng dụng ngân hàng. Ảnh minh hoạ

Ngày 14-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, qua rà soát, cơ quan này ghi nhận một số trường hợp người dân đã thanh toán qua các ứng dụng MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, nhưng hệ thống BHXH chưa nhận được thông tin hoặc khoản tiền nên chưa ghi nhận kết quả giao dịch.

Một số trường hợp khác, tiền đã vào tài khoản thu của cơ quan BHXH nhưng thông tin ngân hàng chuyển đến chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng, khiến hệ thống không thể tự động hạch toán, cập nhật quá trình tham gia. Những trường hợp này phải được cán bộ BHXH tra soát, xử lý thủ công.

Ngoài ra, một số giao dịch không thành công do chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ. Khi gia hạn thẻ BHYT, người tham gia có thể gặp lỗi do thông tin đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động, không tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ngoại tỉnh hoặc thời hạn thẻ bị trùng.

Đối với việc đóng tiếp BHXH tự nguyện, nguyên nhân có thể do số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh trước đó hoặc người tham gia đang đóng BHXH tại đơn vị khác.

Trong tháng 10-2026, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ của BHXH Việt Nam tiếp nhận 12.664 giao dịch gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công, 414 giao dịch không thành công.

Người dân thao tác thanh toán bảo hiểm trực tuyến trên điện thoại. Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam khuyến nghị, sau khi thanh toán, người dân cần kiểm tra trạng thái giao dịch, thông tin thanh toán và kết quả ghi nhận trên hệ thống. Với thẻ BHYT, cần kiểm tra kết quả gia hạn và thời hạn sử dụng; với BHXH tự nguyện, cần xác nhận khoản đóng đã được ghi nhận hay chưa.

Trường hợp tài khoản đã bị trừ tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật, người tham gia cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan BHXH để được kiểm tra, tra soát. Người dân nên lưu chứng từ, mã giao dịch, thời điểm và số tiền thanh toán để thuận tiện đối chiếu; không tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ trạng thái giao dịch trước đó, tránh phát sinh khoản đóng trùng.

Để hạn chế vướng mắc, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan BHXH, gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank. Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hiện đang được điều chỉnh, nâng cấp.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, đối chiếu những khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống ghi nhận; kịp thời kiểm tra, cập nhật dữ liệu đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia.