Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026, quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 2/10/2026, nhằm hỗ trợ người dân có đất ở ổn định, tư liệu sản xuất và điều kiện phát triển kinh tế.

Đối tượng áp dụng gồm cộng đồng dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng và cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực này.

Theo nghị quyết, đối với hộ chưa có đất ở, Nhà nước xem xét giao đất trong hạn mức do UBND tỉnh quy định và miễn tiền sử dụng đất. Việc giao đất phải gắn với phương án xây dựng nhà ở trên diện tích được giao.

Trường hợp đã có đất nhưng muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, người dân cũng được xem xét cho phép chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất.

Chính sách áp dụng đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và mặt bằng kinh doanh giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế

Đối với nhu cầu sản xuất, cá nhân thuộc diện thụ hưởng nếu chưa có đất nông nghiệp sẽ được Nhà nước xem xét giao đất trong hạn mức quy định tại Điều 176 Luật Đất đai năm 2024 và không thu tiền sử dụng đất. Chính sách nhằm giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và ổn định thu nhập.

Ngoài đất ở và đất nông nghiệp, nghị quyết còn hỗ trợ mặt bằng kinh doanh. Cá nhân thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu được Nhà nước xem xét cho thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở, với diện tích phù hợp quỹ đất địa phương và ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Người thuê đất được giảm 50% tiền thuê đất đối với diện tích tối đa 300m² tại các xã, đặc khu Thổ Châu, đặc khu Kiên Hải và tối đa 200m² tại các phường, đặc khu Phú Quốc. Quy định này tạo điều kiện để người dân phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất nhỏ.

Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân là người dân tộc thiểu số đều đương nhiên được hưởng chính sách. Người được miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải sinh sống, thường trú tại địa bàn cấp xã nơi có đất được giao, chuyển mục đích sử dụng hoặc cho thuê. Đồng thời, người dân chưa được nhận hỗ trợ về đất đai từ các chương trình, chính sách khác theo quy định pháp luật.

Việc xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo phải căn cứ quy định hiện hành. Người được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, cho phép chuyển mục đích hoặc cho thuê.

Người dân có nhu cầu nên liên hệ UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện và thủ tục. Các giấy tờ cần thiết có thể gồm giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân, dân tộc, nơi thường trú, tình trạng hộ nghèo hoặc cận nghèo và hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, hiện trạng đất nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng.

Trong quá trình triển khai, UBND cấp xã có trách nhiệm căn cứ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế để bố trí quỹ đất trong quy hoạch đô thị, nông thôn phục vụ xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn đất để thực hiện chính sách giao đất ở, đất nông nghiệp và cho thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh được bố trí từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý hoặc đất thu hồi theo quy định của Luật Đất đai. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách địa phương theo phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đáng chú ý, tại cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết ngày 16/9/2026, Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang đã chỉ ra những hạn chế trong triển khai các chính sách đất đai trước đây theo Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết 18/2024/NQ-HĐND. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu quỹ đất công, thiếu kinh phí và chưa rà soát chính xác nhu cầu thực tế.

Các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ quỹ đất dự kiến, nguồn lực tài chính và nhu cầu đất ở, đất sản xuất của từng hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số.

Như vậy, dù chính sách mới đã mở rộng cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng bố trí quỹ đất, nguồn lực tài chính và công tác rà soát đúng đối tượng. Việc công khai tiêu chí, phương án hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục đầy đủ sẽ góp phần bảo đảm chính sách đến đúng những hộ thực sự có nhu cầu.