Đồng bào Công giáo tích cực thi đua, góp sức xây dựng quê hương

Tham dự Hội nghị có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo ở 10 tỉnh, thành phố trong Cụm được triển khai khá toàn diện, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng quê hương.

Tại Thái Nguyên, doanh nhân Nguyễn Văn Thời và doanh nghiệp TNG tạo việc làm cho hơn 19.700 lao động, với thu nhập bình quân trên 10,7 triệu đồng/người/tháng. Ở Nghệ An, đồng bào Công giáo hiến 1.250m² đất, tháo dỡ 1.540m² tường rào, đóng góp 2.021 ngày công và hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông nông thôn.

Hoạt động bác ái, từ thiện và an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng. Thái Nguyên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với kinh phí trên 4 tỷ đồng; Nghệ An ước thực hiện gần 7,8 tỷ đồng.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hà Tĩnh, các hoạt động phối hợp hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện 18 nhà tình nghĩa có trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Đồng bào Công giáo ở nhiều địa phương cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên đánh giá đây là diễn đàn thiết thực để Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động đồng bào Công giáo.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Khái quát những kết quả phát triển kinh tế – xã hội và bước phát triển bứt phá của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí nhấn mạnh có sự chung sức, đóng góp tích cực của bà con giáo dân, đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, an sinh xã hội.

Những đóng góp đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương ký kết giao ước thi đua cụm năm 2027.

Năm 2027, Cụm thi đua xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đồng bào Công giáo phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh hoạt động bác ái, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Các đơn vị cũng tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2027–2032.