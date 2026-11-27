Gia đình chị Trần Thị Hà, đồng bào dân tộc Co ở thôn Phú Tân, xã Tam Mỹ, trở thành hộ giàu nhờ trồng cây nguyên liệu và chăn nuôi. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Phát huy lợi thế kinh tế vườn rừng

Sau khi tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, gia đình chị Trần Thị Hà (dân tộc Co ở thôn Phú Tân) mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn rừng. Chị kết hợp trồng keo nguyên liệu với chăn nuôi gia súc, gia cầm; đồng thời áp dụng kiến thức được tập huấn và kinh nghiệm sản xuất để từng bước mở rộng quy mô.

Hiện gia đình chị Hà có hơn 15ha keo nguyên liệu, đã qua 3 mùa khai thác, mang lại nguồn thu đáng kể. Cạnh đó, đàn gia súc, gia cầm được chăn nuôi tập trung, chú trọng vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ.

Chị Hà chia sẻ: “Với 15ha keo nguyên liệu, mỗi mùa khai thác sau khi trừ chi phí, gia đình thu nhập trên 600 triệu đồng. Nhờ trồng rừng và chăn nuôi phát triển, nhiều gia đình đồng bào ở thôn Phú Tân cũng có thu nhập cao”.

Là một trong những hộ sản xuất giỏi ở địa phương, anh Trần Văn Anh (thôn Phú Tân) hiện có 6ha keo nguyên liệu đã đến tuổi khai thác. Ngoài trồng rừng, gia đình anh duy trì chăn nuôi lợn với 2 lứa xuất chuồng mỗi năm.

“Gia đình tôi chọn giống lợn bản địa có tỷ lệ thịt nạc cao, sức đề kháng tốt để chăn nuôi. Hiện gia đình chuẩn bị xuất chuồng lứa lợn thứ 2 với 18 con lợn thịt. Nhờ trồng trọt và chăn nuôi phát triển, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, các con được học hành đầy đủ”, anh Văn Anh cho biết.

Gia đình anh Trần Văn Anh, thôn Phú Tân, xã Tam Mỹ duy trì 2 lứa lợn xuất chuồng mỗi năm, góp phần tăng thu nhập. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Nhiều hộ đồng bào Co ở thôn Phú Tân cũng chủ động thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Theo chị Lê Thị Kim Loan, Trưởng thôn Phú Tân, thông qua các lớp tập huấn và sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển sang sản xuất có tính toán, chú trọng hiệu quả kinh tế. Hình thức chăn nuôi thả rông dần được thay thế bằng nuôi nhốt trong chuồng trại, chủ động chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với việc chuyển giao kỹ thuật, các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng sản xuất. Nhờ đó, kinh tế vườn rừng, chăn nuôi ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trong năm 2026, đồng bào trong thôn thu hoạch khoảng 6.500 tấn keo nguyên liệu, trị giá trên 9 tỷ đồng; đàn gia súc phát triển gần 800 con, đàn gia cầm trên 2.500 con. Người dân mong muốn tiếp tục được tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến để mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị nông, lâm sản" Bí thư Chi bộ thôn Phú Tân Nguyễn Xuân Lý

Đời sống khởi sắc, gìn giữ bản sắc văn hóa Co

Từ hiệu quả sản xuất, đời sống đồng bào Co ở xã Tam Mỹ ngày càng cải thiện. Hiện xã có gần 1.300 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu tại các thôn Phú Tân, Phú Thọ, Phú Trường và Phú Tứ. Các hoạt động sản xuất chính là trồng lúa nước, trồng rừng nguyên liệu, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Riêng năm 2026, đồng bào Co trên địa bàn xã thu hoạch trên 24.000 tấn keo nguyên liệu, trị giá gần 40 tỷ đồng. Nguồn thu từ rừng giúp nhiều hộ có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, đầu tư phương tiện sản xuất và chăm lo việc học hành cho con em.

Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Co ở xã Tam Mỹ (Lễ hội múa Cheo). Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Nguyễn Quang Thạnh cho biết, qua nhiều thế hệ gắn bó với núi rừng, đồng bào Co hình thành những tri thức bản địa, phong tục, tập quán và nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Cùng với phát triển kinh tế, người dân luôn quan tâm gìn giữ các giá trị truyền thống, thực hiện quy ước thôn văn hóa và nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là luyện tập và biểu diễn cồng chiêng được duy trì thường xuyên, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thêm vào đó, người dân tích cực giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, sử dụng nước sạch, thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xử lý chất thải chăn nuôi. Đến nay, phần lớn hộ đồng bào Co có nhà ở ổn định, công trình vệ sinh và các tiện nghi sinh hoạt thiết yếu; riêng thôn Phú Tân có trên 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Từ sự hỗ trợ về hạ tầng, nguồn vốn, kỹ thuật đến nỗ lực đổi mới phương thức sản xuất của từng hộ dân, kinh tế và đời sống đồng bào Co dưới chân núi Chúa đang có nhiều chuyển biến.