Đồng bào Chăm xã Châu Phong chung sức xây dựng hệ thống chính trị

Đội trống Rappana của đồng bào Chăm xã Châu Phong trình diễn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chung sức từ nhiều vị trí

Châu Phong là địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống. Toàn xã hiện có 1.269 hộ, với 5.646 đồng bào Chăm, tập trung chủ yếu tại ấp Phũm Soài và Châu Giang. Những năm qua, địa phương chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, xem đây là nguồn lực quan trọng trong công tác ở cơ sở.

Hiện xã Châu Phong có 2 cán bộ đồng bào Chăm trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành là ông So Ro Les giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Mari Dâm giữ chức Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã. Ông So Ro Les cho biết: “Tham gia công tác trong hệ thống chính trị vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội để đồng bào Chăm đóng góp cho quê hương. Là đồng bào Chăm, cán bộ có điều kiện hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán và tâm tư của người dân. Tôi nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gần dân, lắng nghe dân và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở”.

Xã còn có 8 giáo viên đồng bào Chăm đang công tác tại các trường học, 1 nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã và 1 viên chức phụ trách phát thanh tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Đây đều là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân, học sinh và cộng đồng. Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm cho biết Đảng ủy xã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ là đồng bào Chăm phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, mục tiêu của địa phương là bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tốt năng lực từng cán bộ. Giai đoạn 2021 - 2025, công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào đạo đức công vụ, chuyển đổi số, kỹ năng quản lý, kiến thức dân tộc, ngoại ngữ, lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ trực tiếp công tác tại vùng có đông đồng bào Chăm cũng được cập nhật kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng.

Làm cầu nối với cộng đồng

Tại các ấp, vai trò của đội ngũ cán bộ đồng bào Chăm càng rõ nét. Theo lãnh đạo UBND xã Châu Phong, tại các ấp có đông đồng bào Chăm hiện có 5 đồng bào Chăm giữ các vị trí chủ chốt, góp phần làm cầu nối giữa chính quyền với người dân.

Ông Sa Les - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phũm Soài thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình dân cư, tuyên truyền chủ trương, chính sách, vận động người dân tham gia các phong trào. Với ông, làm cán bộ ấp trước hết phải gần dân, bởi chỉ khi hiểu đời sống, tâm tư của người dân mới có thể tuyên truyền, vận động hiệu quả.

Cuộc họp ban lãnh đạo ấp Phũm Soài, xã Châu Phong.

Cùng công tác tại ấp Phũm Soài, ông Mohamach Aly - Phó trưởng ấp Phũm Soài thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt đời sống người dân. “Cán bộ đồng bào Chăm có thuận lợi là biết tiếng, hiểu phong tục, tập quán nên dễ trao đổi, tuyên truyền và tiếp nhận ý kiến của người dân để phản ánh với chính quyền”, ông Mohamach Aly nói.

Từ những vị trí cụ thể, cán bộ đồng bào Chăm phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng. Mới đây, tại buổi giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc HĐNĐ tỉnh lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số tại những địa bàn có đông đồng bào nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Tuy nhiên, việc quy hoạch, tạo nguồn đội ngũ cán bộ đồng bào Chăm ở xã còn khó khăn, nhất là nguồn cán bộ trẻ, người có trình độ cao. Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương chưa có học sinh đồng bào Chăm được đào tạo theo diện cử tuyển; việc thu hút đồng bào Chăm có trình độ về công tác tại địa phương còn hạn chế.

Thời gian tới, xã Châu Phong tiếp tục quy hoạch, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ đồng bào Chăm có năng lực; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý và chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường dạy tiếng Chăm, kiến thức văn hóa Chăm cho cán bộ, công chức và có giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại địa phương.