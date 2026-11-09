Đồng bằng sông Cửu Long: Thương mại điện tử về cấp xã, mở rộng kinh tế số

Thương mại điện tử đang mở ra phương thức kinh doanh mới, giúp kết nối trực tiếp giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương.

Với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và các sản phẩm đặc trưng, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều dư địa khai thác kênh bán hàng trực tuyến. Việc đưa thương mại điện tử về cấp xã không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước.

Đưa thương mại điện tử đến gần người dân

Cụ thể hóa chủ trương trên, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đặt mục tiêu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng trưởng từ 20-30% mỗi năm. Đến năm 2030, các địa phương ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng chiếm 50% giá trị giao dịch B2C của cả nước, đồng thời hướng tới 60% số xã có thương nhân bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Hội nghị "Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số" sẽ diễn ra vào 13h30 chiều ngày 11/11/2026.

Tại TP. Cần Thơ, Sở Công Thương TP. Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chợ, kết hợp tập huấn triển khai mô hình “Nông dân số”. Thành phần tham gia gồm đại diện các xã, phường và ban quản lý, tổ quản lý chợ trên địa bàn thành phố.

Cùng với trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thành phố chú trọng kết nối nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp, đơn vị chế biến và xuất khẩu, hỗ trợ quảng bá sản phẩm sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Đáng chú ý, Sở Công Thương TP. Cần Thơ đã phối hợp với Viettel Post và các doanh nghiệp, nông sản, logistics triển khai giải pháp bán hàng trên địa bàn các xã phường, hỗ trợ bán hàng trực tuyến, TikTok Shop, livestream và quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Qua đó, người sản xuất từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, từ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng đến tổ chức giao hàng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai gắn với kết nối cung cầu, giao thương ngoài tỉnh và xúc tiến xuất khẩu. Nhiều chương trình được tổ chức tại cơ sở như phiên chợ hàng Việt tại xã Tân Lược; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tại phường An Hội.

Đặc biệt, tỉnh phối hợp với TikTok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai mô hình “Xã thương mại điện tử” tại xã Chợ Lách. Đây là hướng đi nhằm đưa hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm địa phương lên nền tảng trực tuyến, giúp các chủ thể tiếp cận người tiêu dùng rộng hơn.

Vĩnh Long triển khai mô hình “Xã thương mại điện tử” tại xã Chợ Lách, hỗ trợ quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào bán hàng đa kênh, xây dựng và vận hành gian hàng, sản xuất nội dung, quảng cáo, livestream, quản lý đơn hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thông qua các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, người dân, hợp tác xã có cơ hội trải nghiệm thực tế, từng bước làm quen với kỹ năng bán hàng và vận hành kinh doanh trên môi trường số.

Tăng cường liên kết, mở rộng thị trường

Theo ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, tỉnh triển khai mô hình với phương châm: “Lấy sản phẩm địa phương làm trung tâm - lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể - lấy công nghệ số làm công cụ - lấy thị trường và hiệu quả bán hàng làm thước đo”.

Theo ông Phạm Phước Trãi, để thương mại điện tử phát huy hiệu quả, người sản xuất phải chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; ngành chuyên môn và chính quyền hỗ trợ đào tạo, định hướng, kết nối; các nền tảng cung cấp công cụ bán hàng, còn doanh nghiệp logistics bảo đảm vận chuyển sản phẩm đến người tiêu dùng.

Ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử, hướng tới mở rộng thị trường và thương mại điện tử xuyên biên giới.

TP. Cần Thơ phối hợp doanh nghiệp triển khai bán hàng trực tuyến, livestream, quảng bá sản phẩm OCOP và hỗ trợ logistics tại các xã, phường.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, địa phương mong muốn Bộ Công Thương và các bộ, ngành có thêm hoạt động kết nối, chia sẻ định hướng quản lý nhà nước, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử.

Qua đó, doanh nghiệp địa phương có điều kiện nâng cao kỹ năng, năng lực vận hành thương mại điện tử, phát triển thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đồng thời, việc tăng cường liên kết giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Tiếp nối các hoạt động này, ngày 11/11/2026, Báo Công Thương phối hợp Cục Thương mại điện tử và TikTok Shop tổ chức Hội nghị “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”.

Theo kế hoạch, hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, diễn ra từ 13h30 - 17h tại Hội trường Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, Hà Nội. Chương trình tổ chức trực tiếp và trực tuyến, dự kiến kết nối tới hơn 1.000 điểm cầu tại các xã, phường trên toàn quốc, với sự tham dự của đại diện các bộ, địa phương, Sở Công Thương 34 tỉnh, thành phố, hiệp hội, ngành hàng và nhà sáng tạo nội dung.

Đưa thương mại điện tử về cấp xã là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, tạo thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và nâng cao năng lực kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. Khi công nghệ, kỹ năng bán hàng, logistics và kết nối thị trường được triển khai đồng bộ, nông sản và sản phẩm đặc trưng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.