Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời đổi mới phương thức khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở gắn với ứng dụng công nghệ số.

Theo báo cáo của UBND xã Đông Anh, qua rà soát 100% thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, công viên và sân chơi trên địa bàn, toàn xã hiện có 36 sân tập thể thao ngoài trời, 29 sân bóng đá, 46 điểm sinh hoạt cộng đồng và 773 thiết bị tập thể thao được lắp đặt tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Điều kiện tiếp cận các thiết chế văn hóa, thể thao trong phạm vi thuận lợi đạt trên 95%.

Bà Nguyễn Thị Lương Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh phát động phong trào rèn luyện thể thao. Ảnh: Mai Khôi.

Trên cơ sở đó, xã lựa chọn Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Phúc Lộc, thôn Hùng Sơn làm địa điểm triển khai mô hình điểm. Điểm mới đáng chú ý là các thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời được tích hợp mã QR, giúp người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã để tiếp cận học liệu hướng dẫn động tác, tư thế, cách sử dụng thiết bị và các khuyến cáo an toàn khi tập luyện.

Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng giúp người dân chủ động hơn trong rèn luyện thể chất, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng thiết bị thể thao công cộng. Theo kế hoạch triển khai, 100% thiết bị tập thể thao ngoài trời được tích hợp mã QR chứa học liệu hướng dẫn. Các thôn cũng được trao mã QR để phục vụ công tác quản lý, khai thác và hướng dẫn người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương cho biết, địa phương xác định việc khuyến khích mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp là nhiệm vụ cần được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thường xuyên. Thời gian qua, xã đã tổ chức, duy trì nhiều hoạt động như đi bộ, bóng chuyền hơi, chạy điền kinh, Zumba, pickleball và các câu lạc bộ thể thao truyền thống.

“Chúng tôi mong muốn thông qua việc mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, lắp đặt thiết bị tập luyện và ứng dụng chuyển đổi số, người dân sẽ đến gần hơn với các hoạt động thể thao, chủ động lựa chọn môn tập phù hợp để nâng cao sức khỏe”, bà Nguyễn Thị Lương nhấn mạnh.

Từ góc độ người dân, ông Đỗ Văn Phú, người dân thôn Cường Nỗ, bày tỏ phấn khởi khi địa phương có thêm không gian thể thao phục vụ cộng đồng. Theo ông, những điểm tập luyện thuận tiện không chỉ tạo điều kiện cho người trẻ mà còn giúp người cao tuổi duy trì thói quen vận động. Bản thân là người yêu thích bóng chuyền, ông thường xuyên tham gia các hoạt động tại câu lạc bộ của thôn. “Có sân tập thì càng thuận lợi, nhưng kể cả khi chưa có sân, những người đam mê vẫn tìm địa điểm để chơi. Thể thao giúp mọi người nâng cao sức khỏe”, ông Phú chia sẻ.

Lãnh đạo xã Đông Anh trao Cờ “Trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao” cấp thành phố năm học 2025-2026 cho các trường học trên địa bàn. Ảnh: Mai Khôi.

Cùng với việc ra mắt mô hình, xã Đông Anh phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” giai đoạn 2026-2030. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 70% người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 100% các thôn duy trì hiệu quả điểm tập và thành lập ít nhất 2 câu lạc bộ thể thao hoạt động nền nếp.

Dịp này, xã Đông Anh cũng khai mạc Giải bóng chuyền hơi các thôn năm 2026 với sự tham gia của 240 vận động viên nam, nữ đến từ 12 thôn thuộc Cụm 1. Đây là dịp để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương.

Thông qua mô hình, xã Đông Anh hướng tới xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng thực sự trở thành không gian văn hóa, thể thao mở, được người dân sử dụng thường xuyên, hiệu quả; từng bước đưa việc rèn luyện thân thể trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.