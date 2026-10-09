Đông Anh tái hiện sắc màu văn hóa trong hành trình 150 năm danh xưng

Khai mạc Lễ hội diễu hành đường phố kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh (1876-2026). Ảnh: Mai Khôi.

Tham gia chương trình có Lễ hội Cổ Loa, Rước nước Xuân Trạch, giã bánh dày Lý Nhân, quấy bánh đúc Thái Bình, Cầu Mát Quan Âm, Cướp cầu Viên Nội, Kéo lửa thổi cơm thi Lương Quy… Các loại hình nghệ thuật như múa rối nước Đào Thục, ca trù Lỗ Khê, chèo Dục Nội, chèo Dục Tú, tuồng chèo Cổ Loa, lân sư rồng cũng được giới thiệu qua các màn trình diễn.

Cùng với đó là những sản vật gắn với đời sống và nghề truyền thống như bún Mạch Tràng, bỏng chủ Cổ Loa, gạo nếp cái hoa vàng Dục Tú, bánh chưng, đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, diều sáo Kim Nỗ, tương Dục Nội, rượu Long Tửu. Những nội dung này góp phần làm rõ sự gắn bó giữa văn hóa, sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân địa phương.

Đoàn diễu hành tái hiện nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của vùng đất Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Sau phần diễu hành, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống được tổ chức tại công viên Đông Anh. Các tiết mục tiếp tục giới thiệu những làn điệu, hình thức diễn xướng dân gian được duy trì trong cộng đồng, tạo sự tiếp nối giữa không gian trình diễn đường phố và sân khấu nghệ thuật.

Theo ông Nguyễn Văn Thiềng, Chủ tịch UBND xã Đông Anh, chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm danh xưng được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương, nghệ nhân, câu lạc bộ và người dân cùng tham gia giới thiệu những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các nghệ nhân, diễn viên tái hiện những phong tục, sinh hoạt dân gian đặc trưng trong chương trình diễu hành. Ảnh: Mai Khôi

Dấu mốc 150 năm danh xưng Đông Anh được đặt trong dòng chảy lịch sử của vùng đất, từ Cổ Loa và những dấu tích lịch sử lâu đời đến đời sống văn hóa phong phú của các làng quê hôm nay. Việc các địa phương cùng tham gia chương trình cũng cho thấy sự đa dạng về phong tục, lễ hội, nghệ thuật và sản vật trong không gian văn hóa Đông Anh. Lễ kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh dự kiến được tổ chức vào ngày 9/10 tại hội trường nhà văn hóa xã.

Qua 150 năm, danh xưng Đông Anh gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, cùng những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ gìn giữ. Từ những lễ hội, làn điệu dân gian đến các hoạt động văn hóa trong đời sống hôm nay, các giá trị ấy tiếp tục được giới thiệu và phát huy trong không gian mới.