Đông Anh lắng nghe, giải quyết kiến nghị của cử tri từ cơ sở

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND số 2, đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh trực tiếp tham dự, lắng nghe và trao đổi với cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng cùng các đại biểu HĐND xã tại hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 2. Ảnh: Mai Khôi.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, xã Đông Anh ước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 108,8 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.162,1 tỷ đồng, bằng 111% dự toán.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được tập trung triển khai tại 76 dự án, với tổng kinh phí phê duyệt bồi thường, hỗ trợ trên 4.065 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Cử tri nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 Hội đồng nhân dân xã Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án và công tác quản lý hạ tầng. Cử tri thôn Uy Sơn nêu những vướng mắc liên quan đến dự án đường Vành đai 3, đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện thủ tục. Cử tri thôn Mai Lâm kiến nghị kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, thay thế các nắp hố ga xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; tiến độ triển khai các dự án; nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, truyền thanh cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Việc tiếp thu, xử lý kịp thời các ý kiến từ cơ sở được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu Tổ đại biểu HĐND số 1, HĐND xã Đông Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Khôi.

Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND số 1 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Cổ Vân. Tại đây cử tri kiến nghị địa phương sớm giải quyết diện tích đất nông nghiệp đang bị xen kẹt sau thu hồi; đồng thời xử lý tình trạng ô tô đỗ trên đường dân sinh gây khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh.

Các ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND xã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (kỳ họp thứ Bảy) HĐND xã Đông Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 18-12-2026.