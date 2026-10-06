Đông Anh khởi công loạt công trình, tạo thêm động lực phát triển đô thị

Lễ khởi công Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm tại xã Đông Anh, hướng tới kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Sáng 6-10, Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm được khởi công tại xã Đông Anh, với tổng mức đầu tư hơn 978 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 29.906m², gồm 116 căn biệt thự, liền kề.

Trong tổng diện tích dự án, khoảng 12.541,63m² được dành cho nhà ở thấp tầng; hơn 17.364m² dành cho giao thông, cây xanh và mặt nước, chiếm khoảng 58%. Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho rằng, dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các định hướng đầu tư thành công trình cụ thể trên địa bàn. Đây cũng là dự án đầu tiên tại xã được triển khai thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó mở thêm hướng huy động nguồn lực xã hội, tạo quỹ đất thực hiện dự án trên cơ sở đồng thuận giữa doanh nghiệp và người sử dụng đất.

Tại lễ khởi công, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm Nguyễn Văn Hưởng cho biết, sự kiện đánh dấu bước chuyển từ quá trình chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng của quá trình thi công đến sinh hoạt của người dân.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh, TP Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Cũng trong ngày 6-10, Dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa được khởi công, bổ sung thêm nguồn cung nhà ở trên địa bàn. Theo thông tin giới thiệu tại lễ khởi công, dự án có tổng diện tích đất 10.617m²; trong đó, diện tích đất xây dựng khoảng 4.778m², mật độ xây dựng 45%. Công trình cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm, gồm 427 căn hộ; tổng diện tích căn thương mại, dịch vụ khoảng 6.568m², quy mô dân số dự kiến khoảng 1.323 người.

Việc triển khai đồng thời các dự án nhà ở và hạ tầng giao thông cho thấy yêu cầu phát triển của Đông Anh đang chuyển dần từ mở rộng không gian sang hình thành các khu vực đô thị đồng bộ. Trong đó, nhà ở được đặt trong mối liên hệ với giao thông, cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ đời sống, góp phần hình thành những không gian sống phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Trước đó, sáng 5-10, tuyến đường trục Trung tâm (TC21), đoạn từ đường Trường Sa đến đường Vành đai 3, được khởi công. Theo lịch công tác của xã Đông Anh, trong những ngày này, nhiều công trình trường học, giao thông và hạ tầng kỹ thuật cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Chuỗi công trình được triển khai trong thời điểm Đông Anh hướng tới hai dấu mốc: Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876-10/2026).

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Anh Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, thu hút đầu tư cần gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, thực hiện quy hoạch và bảo đảm lợi ích cộng đồng. Mỗi dự án cần đóng góp thiết thực vào diện mạo đô thị, chất lượng môi trường sống và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Từ những công trình đang được khởi công, khánh thành, Đông Anh đang từng bước cụ thể hóa định hướng xây dựng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, đồng thời tạo nền tảng hạ tầng cho giai đoạn phát triển mới.