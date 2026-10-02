Đông Anh đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Tại chương trình, xã Đông Anh khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Mai Khôi

Ngày 2-10, UBND xã Đông Anh tổ chức chương trình “Đông Anh Digital Day 2026”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026. Chương trình được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm, tương tác, trình diễn công nghệ thay vì chỉ tập trung vào báo cáo, tuyên truyền.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà trước hết là thay đổi phương thức làm việc, cách tiếp cận và phục vụ người dân. Thời gian qua, xã tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW, phong trào “Bình dân học vụ số” và đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Mâm cỗ Cổ Loa thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại chương trình “Đông Anh Digital Day 2026”. Ảnh: Mai Khôi

Điểm đáng chú ý là các hoạt động chuyển đổi số được đưa xuống khu dân cư, gắn với những nhu cầu cụ thể. Các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng và điểm “Bình dân học vụ số” được xác định là lực lượng trực tiếp hướng dẫn kỹ năng số cho người dân. Nội dung hỗ trợ tập trung vào những việc gần với đời sống như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số, kỹ năng an toàn thông tin và tiếp cận những nền tảng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại chương trình, không gian trải nghiệm “Đông Anh số” giới thiệu nhiều mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ như VR360, di tích số, Đông Hội VR360, Nhà văn hóa số Mạch Tràng, hiện vật Cổ Loa, nông sản số, giáo dục số, y tế số và các sản phẩm trên nền tảng Dong AnhDiscovery.

Khách tham quan trải nghiệm không gian số, khám phá các sản phẩm, tiện ích công nghệ tại chương trình. Ảnh: Mai Khôi

Trong đó, số hóa các giá trị văn hóa, lịch sử được xác định là một hướng đi nhằm vừa bảo tồn di sản, vừa mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và du khách. Nền tảng DongAnh Discovery từng bước kết nối các giá trị văn hóa, di sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực, du lịch và dịch vụ trên môi trường số. Qua đó, công nghệ được sử dụng để quảng bá hình ảnh Đông Anh và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế số.

Bên cạnh đó, “Đông Anh Digital Live: Cổ Loa - Chạm vào huyền thoại, sống trọn tinh hoa” mang tính kết nối lịch sử, văn hóa, ẩm thực và công nghệ, qua đó thử nghiệm cách kể mới về di sản trên không gian số.