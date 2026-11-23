Thời tiết tương đối thuận lợi trong hơn một tháng qua đã tạo điều kiện để nông dân các địa phương trên toàn tỉnh tập trung xuống giống vụ đông năm 2026. Tại vùng sản xuất tập trung hơn 35 ha của thôn Liên Hợp (xã Đông Kinh), những luống rau xanh mướt đang sinh trưởng, phát triển tốt; một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch. Từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, bà con đã chủ động bố trí lịch thời vụ, lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu của thị trường.

Tại vùng sản xuất tập trung của thôn Liên Hợp (xã Đông Kinh), những luống rau xanh mướt đang sinh trưởng, phát triển tốt; một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch.

Ông Lê Xuân Vượng (thôn Liên Hợp, xã Đông Kinh) chia sẻ: “Thời điểm này, các loại rau xanh ngắn ngày tiêu thụ khá thuận lợi nên bà con rất phấn khởi, tích cực bám đồng. Chúng tôi tiếp tục chăm sóc các loại cây dài ngày như su hào, bắp cải, cà chua… để có sản phẩm cung ứng cho thị trường dịp Tết".

Các xã vùng ngoài đê La Giang tập trung sản xuất vụ đông.

Ở nhiều vùng sản xuất tập trung ngoài đê La Giang, thay vì chỉ canh tác trên những diện tích nhỏ lẻ, người dân đã chú trọng mở rộng quy mô, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và nhu cầu thị trường.

Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “Thu nhập từ sản xuất vụ đông có thể đạt từ 40 - 50 triệu đồng/ha, vì vậy, vụ này HTX phấn đấu phủ kín hơn 30 ha. Khắc phục khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi, bà con tiếp tục chăm sóc đúng quy trình, chủ động phòng trừ sâu bệnh, chú trọng sản xuất an toàn nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế”.

Các loại cây trồng vụ đông tại xã Mai Hoa như dưa leo, bí xanh, bí đỏ, ngô ngọt… được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa trên diện tích hơn 10 ha.

Để vụ đông thực sự mang lại giá trị kinh tế cao, thời gian qua, tỉnh đã xác định một trong những giải pháp đột phá là chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp. Tại xã Mai Hoa, các loại cây trồng vụ đông như dưa leo, bí xanh, bí đỏ, ngô ngọt… được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa trên diện tích hơn 10 ha, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Võ Đình Thông - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa cho biết: “Địa phương đang khuyến khích người dân thuê lại đất sản xuất của các hộ không có nhu cầu canh tác để mở rộng diện tích, hình thành những vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, xã tiếp tục kết nối với doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất lâu dài”.

Anh Nguyễn Văn Dương (xã Đan Hải) đang phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả rộng gần 12 ha.

Tư duy sản xuất lớn cũng đã “bén rễ” trong cách làm của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, anh Nguyễn Văn Dương (xã Đan Hải) đang phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả rộng gần 12 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Dương chia sẻ: “Muốn sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt thì phải tổ chức sản xuất bài bản, có quy mô đủ lớn để thuận lợi trong đầu tư máy móc, áp dụng kỹ thuật và giảm chi phí. Đồng thời, bố trí các loại rau màu luân canh, gối vụ, tận dụng tối đa diện tích đất, tạo nguồn hàng thường xuyên. Khi sản xuất tập trung, có sản lượng tốt, việc kết nối tiêu thụ cũng thuận lợi hơn rất nhiều”.

Rau trồng trong nhà màng đã hạn chế được nhiều tác động tiêu cực từ thời tiết.

Cùng với việc tổ chức lại sản xuất, việc phát triển các mô hình canh tác theo hướng an toàn, VietGAP, hữu cơ và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất đang mở ra những hướng đi mới. Ông Bùi Quang Biên (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) chia sẻ: “Nhờ hệ thống nhà màng, chúng tôi có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, qua đó phần nào kiểm soát thời điểm hoa nở. Hy vọng thời tiết từ nay đến cuối năm thuận lợi để hoa sinh trưởng tốt, cho bông đều, đẹp”.

Hiện nay, xã Toàn Lưu có gần 4 ha chuyên trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, tập trung chủ yếu tại thôn Xuân Sơn. Ông Bùi Công Thư - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Địa phương khuyến khích bà con duy trì, phát triển vùng trồng hoa phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường; đồng thời, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, lựa chọn thêm những giống hoa có chất lượng, giá trị kinh tế cao”.

Sản xuất vụ đông đang có những chuyển biến rõ nét về quy mô, cơ cấu cây trồng và phương thức canh tác, hướng đến nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất.

Sản xuất vụ đông đang có những chuyển biến rõ nét về quy mô, cơ cấu cây trồng và phương thức canh tác, hướng đến nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất. Theo báo cáo của Sở NN&MT, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo trồng gần 9.000/10.800 ha cây trồng vụ đông. Một số diện tích cây ngắn ngày đã cho thu hoạch; các địa phương tiếp tục khuyến khích bà con tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuẩn bị nguồn nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Ông Phan Văn Huân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Sản xuất vụ đông không chỉ góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất mà còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Ngành NN&MT tiếp tục định hướng các địa phương đa dạng hóa các loại cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; tiếp tục tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung theo hướng chuyên canh, sử dụng giống năng suất, chất lượng cao, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ; kết nối với thị trường, sản xuất theo đơn đặt hàng một cách ổn định, hiệu quả".