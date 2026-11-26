Đông ấm!

Gió mùa buốt lạnh tim ai

Để làn sương muối ban mai ghé tìm

Mây giăng lưng núi lặng im

Rét về lay động cánh chim cuối trời

Đông đến khe khẽ gọi mời

Nắng hanh rơi nhẹ nụ cười yêu thương

Sương mờ ảo vùng biên cương

Đông về se sắt, bốn phương đong đầy

Nắng vàng sưởi ấm bàn tay

Mưa đông phủ trắng hàng cây cuối ngày

Mưa phùn kín lối heo may

Cành trơ soi bóng những ngày cuối đông

Gió thổi dọc khắp cánh đồng

Lá vàng nghiêng bóng, dáng hồng thướt tha

Mây trời xám xịt phương xa

Đông tàn nắng trải chan hòa trời xanh

Mong xuân tràn nắng mái tranh

Bếp hồng sưởi ấm, tình anh thêm nồng

Đêm đông anh vẽ ước mong

Áo len em dệt, ấm lòng tình anh

Ráng chiều đẹp tựa như tranh

Hương lam quyện gió mong manh bóng hình

Hơi ấm em tỏa lung linh

Tình anh đón ánh bình minh rạng ngời./.

Bài thơ “Đông ấm!” của tác giả Quản Minh Cường vô cùng nhẹ nhàng và sâu lắng, bởi khi đọc xong, mỗi người sẽ có cảm giác như đang bước vào một miền ký ức mùa đông vùng cao. Ở đó, có mây giăng lưng núi, sương muối ban mai, những cánh chim cuối trời, những hàng cây trơ trụi lá trong mưa phùn. Dường như cái lạnh của đất trời cũng chạm đến những miền sâu kín trong tâm hồn con người. Tôi thích cách tác giả để mùa đông đến thật nhẹ: “Đông đến khe khẽ gọi mời”. Không ồn ào, không vội vã, mùa đông cứ thế hiện diện, mang theo cái se sắt của núi rừng và cả những rung động rất riêng.

Trong bức tranh có nhiều gam màu lạnh, những tia nắng hanh, sắc vàng của lá và dáng hình thấp thoáng của con người khiến cảnh vật trở nên mềm mại, có hồn hơn. Điều đáng chú ý là mùa đông trong thơ không chỉ có giá lạnh. Đằng sau những hình ảnh thiên nhiên là một tâm hồn luôn hướng về sự ấm áp. Những hình ảnh “mái tranh”, “bếp hồng” đến chiếc “áo len em dệt”, gợi lên một không gian thân thuộc, nơi tình yêu không cần được nói thành những lời hoa mỹ mà được gửi gắm qua sự chăm chút, quan tâm và những điều bình dị và nhỏ bé.

Và có lẽ, điều làm nên nét riêng của bài thơ chính là sự chuyển biến từ cái lạnh bên ngoài đến hơi ấm bên trong. Mùa đông có thể khiến bầu trời xám xịt, mưa phùn, gió rét, nhưng khi lòng người có yêu thương, cảnh vật dường như cũng đổi khác. Bếp hồng không chỉ sưởi ấm căn nhà, còn sưởi ấm những khoảng lặng trong tim mỗi người.

“Hơi ấm em tỏa lung linh/Tình anh đón ánh bình minh rạng ngời”, khép lại bài thơ là một hình ảnh đẹp. Ánh bình minh không đơn thuần là sự trở lại của nắng sau những ngày đông giá rét mà còn gợi niềm tin, hy vọng và một khởi đầu đầy yêu thương. Nếu đầu bài thơ là gió lạnh, sương muối thì cuối bài lại là ánh sáng và hơi ấm. Một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng, từ se sắt đến nồng nàn, từ man mác đến rạng ngời. Có lẽ, nhan đề “Đông ấm!” cũng chính là điều tác giả muốn gửi gắm. Đông vốn lạnh, nhưng lòng người có thể làm nên một mùa đông ấm áp. Bởi suy cho cùng, điều sưởi ấm con người không chỉ là ngọn lửa trong căn bếp, chiếc áo len trên vai hay ánh nắng ngoài hiên, mà còn là cảm giác được yêu thương, được nhớ đến và có một người để hướng về.

Đông ấm! Một tựa đề giản dị, một bài thơ nhẹ nhàng, nhưng dư âm để lại vô cùng ấm áp và lắng đọng.