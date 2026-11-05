'Đông ấm' đến với học sinh các xã biên giới

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đồng hành cùng chương trình có Nhóm thiện nguyện Quý Nguyễn (tỉnh Đồng Nai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Công an các xã Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Lèo.

Đoàn công tác và các nhà hảo tâm trao tận tay những chiếc áo ấm mới đến các em học sinh vùng cao trong chương trình “Đông ấm cho em”.

Tại các điểm trường, đoàn đã trao tặng 1.571 áo ấm, 1.571 đôi dép, 1.571 gói bánh, 1.571 suất ăn trưa, dụng cụ học tập, 60 suất học bổng và 1 tủ sách cho em.

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La trao tặng các phần quà hỗ trợ đời sống cho các người dân biên giới

Cùng với hoạt động thiện nguyện, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm trường Phổ thông nội trú TH và THCS Mường Lèo, với sự tham gia của 60 cán bộ, giáo viên và 501 học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Dịp này, đoàn cũng phối hợp với Công ty TNHH thương mại Tiến Đoàn tỉnh Sơn La trao tặng máy lọc nước, máy thái rau cho nhà trường.

Những phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các người dân biên giới

Thông qua chương trình “Đông ấm cho em”, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, góp phần trang bị kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn, nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm, bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.