Đông Á Thanh Hóa phải thay huấn luyện viên trưởng?

HLV Mai Xuân Hợp dẫn dắt Đ. Thanh Hóa nhiều giai đoạn, mới nhất là từ vòng 10 V-League 2025/26 đến nay.

Do chưa đáp ứng tiêu chí này, ngày 7-9-2026, VFF và VPF đã “gia hạn” cho Đ. Thanh Hóa FC 60 ngày để hoàn thiện các tiêu chí cấp phép. Trận đấu với H. Hà Tĩnh hôm 30-10 được xác định là mốc thời gian cuối cùng để đội bóng xứ Thanh hoàn tất việc điều chỉnh hồ sơ.

Như vậy, ở vòng 7, người thay thế vai trò HLV trưởng ở Đ. Thanh Hóa phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bằng cấp (Pro AFC) và khả năng Đ. Thanh Hóa phải đăng ký một HLV khác thay HLV Mai Xuân Hợp.