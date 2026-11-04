Đông Á Thanh Hóa phải thay huấn luyện viên trưởng?
Theo quy định, HLV trưởng các CLB tại V.League phải sở hữu bằng Pro AFC. Đây là điều kiện bắt buộc để các CLB được cấp phép tham dự giải đấu.
Do chưa đáp ứng tiêu chí này, ngày 7-9-2026, VFF và VPF đã “gia hạn” cho Đ. Thanh Hóa FC 60 ngày để hoàn thiện các tiêu chí cấp phép. Trận đấu với H. Hà Tĩnh hôm 30-10 được xác định là mốc thời gian cuối cùng để đội bóng xứ Thanh hoàn tất việc điều chỉnh hồ sơ.
Như vậy, ở vòng 7, người thay thế vai trò HLV trưởng ở Đ. Thanh Hóa phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bằng cấp (Pro AFC) và khả năng Đ. Thanh Hóa phải đăng ký một HLV khác thay HLV Mai Xuân Hợp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-a-thanh-hoa-phai-thay-huan-luyen-vien-truong-post360457.html