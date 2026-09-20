Donald Trump cấm ba hãng truyền thông lớn vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm ba hãng truyền thông lớn gồm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng, cáo buộc các đơn vị này liên tục đăng tải những thông tin mà ông cho là "tin giả". Động thái lập tức làm dấy lên tranh luận về quyền tự do báo chí được bảo vệ trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Ảnh: REUTERS

Ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng CNN, MS NOW và Politico sẽ bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng. Ông cáo buộc các hãng truyền thông này thường xuyên đưa tin "giả mạo" và "bịa đặt" khi đưa tin về ông, chính quyền Mỹ cũng như nước Mỹ.

"Các cơ quan truyền thông không nên liên tục viết hoặc đưa tin hư cấu và dối trá khi đưa tin về Tổng thống Mỹ", ông Trump viết, đồng thời cảnh báo sẽ còn có thêm những hãng truyền thông khác nằm trong diện bị cấm.

Khi được phóng viên hỏi về những cái tên có thể tiếp theo, ông Trump nhắc đến The New York Times và The Washington Post, đồng thời tiếp tục gọi đây là những cơ quan truyền thông mà ông cho là "tin giả". Ông cũng cho biết quyết định đối với CNN, MS NOW và Politico không xuất phát từ một sự việc cụ thể mà là kết quả của những gì ông gọi là "các câu chuyện tích lũy trong nhiều năm".

"Tôi không cần phải cho họ vào nhà của tôi, vào nhà của người dân", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Ban đầu, phạm vi và cách thức thực thi lệnh cấm chưa được làm rõ. Tuy nhiên, đến sáng 19/9, Nhà Trắng bắt đầu thực hiện động thái này. Một phóng viên và một quay phim của MS NOW bị từ chối cho vào khuôn viên Nhà Trắng sau khi thẻ tác nghiệp của họ bị vô hiệu hóa. CNN và Politico cũng được thông báo về việc bị cấm, dù các phóng viên của hai đơn vị này chưa được ghi nhận bị chặn tại thời điểm đó.

Quyết định của ông Trump nhiều khả năng sẽ đối mặt với những thách thức pháp lý liên quan đến quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Theo Reuters, các tổng thống có quyền quyết định nhất định đối với việc tiếp cận những sự kiện hạn chế như các cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hoặc nhóm phóng viên nhỏ. Tuy nhiên, nếu lệnh cấm mở rộng sang các khu vực báo chí của Nhà Trắng hoặc việc cấp thẻ tác nghiệp nói chung, quyết định này có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý mạnh hơn.

CNN tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các phóng viên đang đưa tin tại Nhà Trắng. Hãng này cho rằng báo chí có quyền thực hiện hoạt động đưa tin theo Hiến pháp Mỹ mà không bị chính phủ cản trở hoặc can thiệp, đồng thời cho rằng nếu lệnh cấm được thực thi, đây sẽ là một hành động vi phạm quyền hiến định.

Ảnh: REUTERS

Politico cũng tuyên bố tiếp tục đưa tin về chính quyền hiện tại và các chính quyền tương lai, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ quyền của mình theo Tu chính án thứ nhất.

Trong khi đó, MS NOW cho biết sẽ tiếp tục đưa tin về chính quyền Trump và sẵn sàng thực hiện “mọi bước cần thiết” để bảo vệ quyền hiến định của mình cũng như vai trò của báo chí độc lập trong nền dân chủ.

Một số tổ chức bảo vệ tự do báo chí cũng lên tiếng phản đối. Seth Stern, Giám đốc vận động của Freedom of the Press Foundation, cho rằng việc cấm các hãng truyền thông khỏi Nhà Trắng vì cách họ đưa tin về chính phủ đặt ra vấn đề nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí.

Jameel Jaffer, Giám đốc điều hành Knight First Amendment Institute thuộc Đại học Columbia, cho rằng Tu chính án thứ nhất không cho phép tổng thống trừng phạt các nhà báo chỉ vì không hài lòng với cách họ đưa tin. Ông cũng cho rằng nếu lệnh cấm nhằm loại các tổ chức này khỏi nhóm phóng viên được tiếp cận Nhà Trắng, vấn đề pháp lý càng trở nên phức tạp.

Ảnh: REUTERS

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump xảy ra tranh chấp với các cơ quan báo chí. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Nhà Trắng từng tìm cách đình chỉ hoặc thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên CNN Jim Acosta. CNN sau đó khởi kiện và một thẩm phán liên bang yêu cầu Nhà Trắng khôi phục thẻ của phóng viên này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump tiếp tục thường xuyên chỉ trích các hãng truyền thông và phóng viên mà ông cho rằng đưa tin không công bằng về chính quyền. Năm 2025, chính quyền Trump cũng hạn chế quyền tiếp cận của Associated Press sau khi hãng tin này không sử dụng tên gọi "Gulf of America" theo yêu cầu của tổng thống đối với Vịnh Mexico. Vụ việc sau đó trở thành một tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tự do báo chí.

Ông Trump cũng từng đệ đơn kiện một số cơ quan truyền thông, trong đó có The Wall Street Journal, The New York Times, BBC và Des Moines Register. Một số vụ kiện khác liên quan đến ABC và CBS đã được giải quyết bằng các thỏa thuận trị giá hàng triệu USD.

Ảnh: REUTERS

Động thái mới nhất tiếp tục cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Trump và một bộ phận truyền thông Mỹ. Trong khi Nhà Trắng cho rằng tổng thống có quyền quyết định việc tiếp cận khuôn viên và các hoạt động của mình, các tổ chức truyền thông và những người bảo vệ tự do báo chí cho rằng việc sử dụng quyền tiếp cận Nhà Trắng để phản ứng với nội dung đưa tin có thể tạo ra vấn đề lớn về quyền tự do báo chí.

Hiện chưa rõ liệu CNN, MS NOW và Politico có tiến hành các thủ tục pháp lý để phản đối lệnh cấm hay không. Tuy nhiên, MS NOW đã tuyên bố sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của các nhà báo. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục cảnh báo rằng những cơ quan truyền thông khác có thể nằm trong diện bị hạn chế tiếp cận Nhà Trắng trong thời gian tới.