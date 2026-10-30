Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ xuống thấp

Nhân viên quét dọn làm việc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 29-10 cho thấy hoạt động sa thải tại các doanh nghiệp vẫn ở mức thấp, dù tốc độ tuyển dụng mới còn chậm.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 1.000 đơn so với mức 195.000 đơn đã điều chỉnh của tuần trước. Số đơn trung bình trong 4 tuần cũng giảm xuống còn 196.750 đơn.

Đáng chú ý, trong 7 tuần liên tiếp gần đây, chỉ số này duy trì ở mức 200.000 đơn trở xuống, cho thấy các doanh nghiệp vẫn có xu hướng giữ chân người lao động.

Từ đầu năm 2026, các nhà tuyển dụng Mỹ tạo thêm trung bình 68.000 việc làm mỗi tháng. Tuy nhiên, riêng tháng 9, nền kinh tế chỉ có thêm 29.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức bình quân 9.700 việc làm mỗi tháng trong năm 2025.

Sức chi tiêu tương đối bền bỉ của người tiêu dùng cùng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Báo cáo việc làm tháng 10, dự kiến công bố ngày 6-11, sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe thị trường lao động. Theo khảo sát của FactSet, các nhà kinh tế dự báo Mỹ tạo thêm khoảng 55.000 việc làm trong tháng này.

Diễn biến việc làm cũng là một trong những yếu tố FED cân nhắc khi hoạch định chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.