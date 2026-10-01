Đón xem Chương trình Hồ sơ công tố - Kiểm sát: Hành trình xét xử đại án ma túy VN10
“Không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.” Mở rộng điều tra chuyên án VN10, Công an TP.HCM đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh; khởi tố, truy tố hàng nghìn bị can; thu giữ hơn 667 kg ma túy tổng hợp các loại.
Trong số những người đứng trước vành móng ngựa có những cái tên từng được biết đến trong giới kinh doanh, giải trí và trên mạng xã hội như Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, An Tây… Điều gì khiến họ từ những người có sự nghiệp, sức ảnh hưởng và cuộc sống đáng mơ ước vướng vào vòng lao lý? Vai trò của họ trong vụ án được các cơ quan tố tụng làm rõ như thế nào? Đón xem “Hồ sơ Công tố – Kiểm sát” phát sóng 20h45 thứ sáu ngày 2/10 trên VTV1 và các nền tảng số, Vtvgo Đài Truyền hình Việt Nam
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/don-xem-chuong-trinh-ho-so-cong-to-kiem-sat-hanh-trinh-xet-xu-dai-an-ma-tuy-vn10-207381.html