Đón xem 15 vở diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan có chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, diễn ra từ ngày 14 đến 23-10, tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội, gồm: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương, rạp Kim Mã, rạp Hồng Hà, rạp Công Nhân, rạp Đại Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Khán giả được thưởng thức miễn phí 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Các tác phẩm đến từ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, TP Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về sự kiện.

Đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết: Các tác phẩm tham dự liên hoan phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đồng thời hướng đến đề cao những giá trị nhân văn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu.

Vở diễn “Người con gái Hà thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội tham dự liên hoan. Ảnh: PHẠM SỸ

Sự kiện liên hoan sân khấu của Thủ đô được tổ chức từ năm 2014, định kỳ hai năm một lần. Từ năm 2024, liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Công chúng theo dõi cách thức nhận vé và các thông tin khác của liên hoan qua fanpage: Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.