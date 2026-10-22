Đón xe khách về Bà Rịa, nam sinh bàng hoàng phát hiện bị đưa đến biên giới Campuchia

Thức giấc trên xe khách, phát hiện đến sát biên giới Tây Ninh

Ông Tô Thanh T., Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng QT. (tên trường được viết tắt), cho hay, ngày 16-10, một nam sinh năm nhất của trường đón xe khách tại khu vực gần trường (xã Long Phước, TP Đồng Nai) để về nhà ở phường Bà Rịa (TPHCM).

"Quá trình di chuyển, sinh viên này ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, em bàng hoàng phát hiện xe đã chạy đến địa bàn tỉnh Tây Ninh, sát khu vực biên giới Campuchia. Thấy bất thường, sinh viên kiên quyết yêu cầu tài xế cho xuống xe rồi tự tìm phương tiện khác về nhà", ông T. kể.

Trong thông báo khẩn phát đi ngày 21-10, Trường Cao đẳng QT. cho biết liên tục nhận được phản ánh của sinh viên và phụ huynh về việc xe khách giả mạo thương hiệu Toàn Thắng đón khách trên quốc lộ 51 (đoạn qua khu vực trường), sau đó chở về phía biên giới Campuchia. Nhà trường khuyến cáo sinh viên tuyệt đối không lên xe khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trường hợp đã lên xe nhưng nhận thấy phương tiện chạy lòng vòng, sai lộ trình, cần kiên quyết yêu cầu xuống xe tại nơi an toàn; đồng thời chủ động chia sẻ định vị hành trình, nhắn tin báo khẩn cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Thủ đoạn xe dù và trang web lừa đảo

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng, xác nhận vụ việc trên hoàn toàn không liên quan đến hãng xe Toàn Thắng. Ông cho biết thêm, hiện có khoảng 40 đến 50 xe dù, xe nhái thương hiệu Toàn Thắng hoạt động trái phép trên đường. Các phương tiện này cố tình dán logo, tên thương hiệu và số điện thoại tương tự xe chính hãng ở cửa, hai bên hông cùng mặt trước, mặt sau xe nhằm đánh lừa người đi đường.

Đáng chú ý, các đối tượng còn lập nhiều trang web giả mạo như “Toàn Thắng Vũng Tàu”, “Toàn Thắng Tân Sơn Nhất”, “Toàn Thắng Miền Đông”.

"Những trang web này sử dụng trái phép hình ảnh quầy vé, phương tiện của hãng và bố trí tổng đài tiếp nhận đặt chỗ. Sau đó, hành khách bị chuyển sang phương tiện khác, bị dồn chuyến, bỏ rơi giữa đường hoặc chịu thu cước cao bất thường", ông Khanh thông tin.

Công ty TNHH Toàn Thắng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ các tiêu chí nhận diện bắt buộc trước khi lên xe. Theo đó, phương tiện chính hãng vận hành trên các tuyến cố định xuất phát từ Bến xe Vũng Tàu đi Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Miền Đông mới và sân bay Tân Sơn Nhất; cùng các tuyến từ Bà Rịa, Long Hải, Xuyên Mộc đi Bến xe Miền Đông mới.

Nhà xe Toàn Thắng cho biết, một trong những điểm giúp nhận dạng xe chính hãng là tại cửa xe có niêm yết giá vé. Ảnh: THÀNH HUY

Đặc biệt, nhà xe bắt buộc niêm yết tuyến cố định ở kính trước và kính sau. Tại cửa xe ghi rõ tên đơn vị chủ quản kèm thông tin trọng tải và địa chỉ công ty. Bên trong và trên cửa xe đều có dán niêm yết giá vé công khai. Đội ngũ tài xế mặc đồng phục, đeo bảng tên. Phía sau kính dán mã QR và thông tin ứng dụng đặt vé chính thức.

Doanh nghiệp khẳng định toàn hệ thống chỉ sử dụng duy nhất một tổng đài đặt vé là 1900 6968.