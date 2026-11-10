Đón xe khách từ Gia Lai đi Hà Nội một mình, thiếu nữ 16 tuổi được tìm thấy ra sao?

Ngày 9/11, theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi nhận tin báo một bé gái bỏ nhà đi do buồn chuyện gia đình, Công an xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh, phối hợp với nhà xe tìm kiếm và đưa em trở về nhà an toàn.

Theo đó, khoảng 14h ngày 21/10, Công an xã Ia Rbol tiếp nhận tin báo từ gia đình bà S.H’.P., trú tại bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, về việc con gái là cháu S.H’.T. (sinh năm 2010) bỏ nhà đi do buồn chuyện gia đình. Dù đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi, gia đình vẫn không có thông tin về cháu và vô cùng lo lắng.

Gia đình trình báo công an xã. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Rbol nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, vừa động viên, trấn an gia đình, vừa phối hợp rà soát, trích xuất dữ liệu camera và liên hệ với các nhà xe trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định cháu T. đã lên xe khách chạy tuyến Gia Lai - Hà Nội để một mình ra Hà Nội.

Trước tình hình trên, Công an xã Ia Rbol trực tiếp liên hệ với nhà xe, đề nghị phối hợp bảo đảm an toàn cho cháu trong suốt hành trình, đồng thời hỗ trợ đưa cháu quay trở lại địa phương.

Cháu T. đã về nhà an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.↵

Đến 7h ngày 22/10, Công an xã phối hợp với gia đình đón cháu T. và bàn giao an toàn. Sức khỏe của cháu ổn định.

Vui mừng khi đón được con gái trở về, gia đình bà S.H’.P. đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Rbol vì sự tận tâm, trách nhiệm và kịp thời hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.