Dồn vốn tín dụng cho chuỗi cung ứng, bứt phá tăng trưởng

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank). (Ảnh: CTV)

Vốn chảy mạnh vào các ngành kinh tế động lực

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn huy động dự ước đạt 5,74 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm trước, phản ánh sự tăng trưởng ổn định của thị trường tiền tệ trên địa bàn.

Đánh giá về hoạt động ngân hàng 9 tháng năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho rằng kết quả phản ánh rõ nét hiệu quả của cơ chế chính sách tiền tệ và Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ giải pháp hoạt động ngân hàng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tín dụng ghi nhận sự chuyển dịch tích cực khi nguồn vốn tập trung chính vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, dư nợ cho vay khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng; cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 301.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 109.000 tỷ đồng.

Nếu phân theo nhóm ngành kinh tế có đóng góp lớn cho GRDP của thành phố, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt dư nợ 767.000 tỷ đồng (tăng 10,2% so với cuối năm 2025); ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô-tô, xe máy đạt 765.000 tỷ đồng (tăng 7,8%); ngành xây dựng đạt 310,5 nghìn tỷ đồng (tăng 17,8%).

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất bao bì tự động tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TÙNG ANH)

Phân tích về định hướng dòng vốn, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tín dụng trên địa bàn trong các quý vừa qua tiếp tục tập trung cho sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những khu vực nhận lượng vốn lớn, với gần 899.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm trước. Tín dụng cho lĩnh vực logistics đạt khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 7,3%. Riêng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, tính đến giữa năm 2026, dư nợ đã đạt 183.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2 lần so với cuối năm 2025.

Sự mở rộng của dòng vốn ngân hàng diễn ra song hành với làn sóng đầu tư tại các khu công nghiệp và khu chế xuất. Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), trong 9 tháng năm 2026, các Khu chế xuất-khu công nghiệp tại thành phố thu hút hơn 5,57 tỷ USD, tăng 29,13% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt hơn 4,2 tỷ USD, tăng 62,22%.

Ngân hàng nâng cao năng lực hấp thụ và lan tỏa dòng vốn

Để nâng cao khả năng hấp thụ vốn cho các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng, các cơ quan chức năng và Ban Quản lý các khu công nghiệp nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Việc này đòi hỏi hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu.

Về chính sách, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ đang mở rộng đối tượng ưu đãi sang các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục ưu tiên. Trọng tâm đề xuất tập trung hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải và hỗ trợ tối đa 70% kinh phí cho hoạt động liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với đối tác nước ngoài.

Với các ngân hàng thương mại, các phương thức cấp tín dụng đã được chuyển đổi linh hoạt hơn, tập trung khai thác dòng tiền, hợp đồng, khoản phải thu và thiết kế các gói tài trợ theo chuỗi giá trị.

Điển hình tại Vietcombank, ngân hàng đang triển khai chương trình tín dụng quy mô 50.000 tỷ đồng dành cho các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, bao gồm công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, công nghệ cao và các dự án xanh. Các ngân hàng khác như BIDV cũng triển khai chương trình SCFast 2026 quy mô 15.000 tỷ đồng tài trợ theo doanh số giao dịch giữa doanh nghiệp trung tâm và doanh nghiệp vệ tinh. Ngân hàng ACB thiết kế giải pháp vốn dựa trên dòng tiền và hợp đồng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến cuối tháng 9/2026, huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá tại Nam A Bank đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng của Nam A Bank tăng 10,8% so với đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực có chuỗi giá trị khép kín có giá trị xuất khẩu cao như trà, thủy sản, cà-phê, cao-su, các ngành giáo dục, y tế và giảm tỷ trọng cho vay bất động sản.

Nam A Bank ký kết thỏa thuận tín dụng xanh quốc tế với SIFEM AG với sự chứng kiến của ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Tính đến tháng 6/2026, Nam A Bank đã huy động thành công gần 350 triệu USD nguồn vốn quốc tế từ các định chế như IFC, ADB, Proparco, FMO... để bổ sung nguồn lực cho tài trợ thương mại, tài chính xanh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ ổn định, việc mở rộng các sản phẩm tín dụng theo chuỗi cung ứng của các ngân hàng thương mại và sự nâng chuẩn của các doanh nghiệp sản xuất đã giúp nguồn vốn thâm nhập hiệu quả vào nền kinh tế.

Đây là cơ sở quan trọng để ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố là cơ sở nền tảng để ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm và hoàn thành kế hoạch năm, với nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố năm 2026”.