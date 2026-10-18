Đơn vị trúng đấu giá Công viên Thùy Vân được thuê quyền khai thác trong 10 năm

Ngày 18-10, thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu) theo phương thức cho thuê quyền khai thác thông qua đấu giá công khai. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tổ chức vận hành, khai thác đồng bộ công viên ven biển gắn với các hoạt động du lịch, dịch vụ và thương mại.

Công viên Thuỳ Vân. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Theo đề án, phạm vi khai thác gồm một phần bãi cát rộng 6.900m², mặt nước ven bờ 25.000m²; tầng nổi của 6 trạm dịch vụ công cộng và nhà ngắm biển với tổng diện tích 3.165m²; hai bãi giữ xe rộng tổng cộng 5.000m². Ngoài ra, công viên sẽ bố trí 10 điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện, xe máy; 60 quầy kinh doanh dịch vụ, cùng các vị trí màn hình LED phục vụ quảng cáo.

Các bạn trẻ chơi thể thao trong sân bóng rổ Công viên Thuỳ Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Khu vực quảng trường tháp Tam Thắng rộng khoảng 8.621m² và khu ẩm thực theo quy hoạch rộng 8.547m² được đưa vào danh mục khai thác để tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội có mục đích thương mại. Các dịch vụ cho thuê chỗ ngồi, ăn uống, thể thao biển cũng được định hướng tổ chức gắn với nhu cầu thực tế của người dân, du khách.

Đơn vị trúng đấu giá được thuê quyền khai thác trong thời hạn 10 năm, đồng thời có trách nhiệm quản lý, chăm sóc, duy tu và bảo trì toàn bộ công viên rộng 20,7ha; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn bãi biển và công tác cứu hộ, cứu nạn. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng do đơn vị thuê tự bố trí. Tiền thuê từ năm thứ hai đến năm thứ 10 tăng 3% mỗi năm.

Một chương trình văn hoá nghệ thuật được tổ chức tại tháp Tam Thắng, Công viên Thuỳ Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Việc khai thác Công viên Thùy Vân theo cơ chế đấu giá công khai được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, tạo thêm sản phẩm dịch vụ và sức hút cho du lịch biển Vũng Tàu.

Theo yêu cầu của đề án, đơn vị trúng đấu giá phải giữ không gian mở, bảo đảm quyền tiếp cận của cộng đồng là yêu cầu xuyên suốt của đề án. UBND TPHCM quy định việc khai thác phải giữ đúng tính chất công viên công cộng ven biển; không thương mại hóa quyền tiếp cận không gian công cộng, không thu tiền đối với nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng. Các hoạt động kinh doanh cũng phải tuân thủ quy hoạch, phương án kiến trúc được duyệt, không tự ý xây dựng thêm công trình trong công viên và trên bờ biển.