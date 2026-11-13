Đơn vị sự nghiệp tự chủ được tự quyết mua sắm, sửa chữa trong phạm vi nào?

Theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC, trường hợp giá trị sửa chữa dưới 500 triệu đồng thì lập dự toán sửa chữa; trường hợp giá trị sửa chữa từ 500 triệu đồng trở lên thì phải lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp sửa chữa phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, đơn vị có bắt buộc phải thực hiện theo quy trình đầu tư công, cụ thể là phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị hay không?

Với việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp) để thực hiện mua sắm hàng hóa, sửa chữa công trình hiện hữu, thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị ông được quyết định mua sắm, sửa chữa với giá trị tối đa là bao nhiêu và căn cứ văn bản quy phạm pháp luật nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với nội dung sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tài sản công, quy trình lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công được thực hiện theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Đối với tài sản công chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao quản lý sử dụng hoặc vận hành quyết định cụ thể việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản và định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý tài sản công đã được sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp đơn vị sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng nhưng được bố trí vốn đầu tư công (theo khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15) được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, quản lý tài sản công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp đơn vị sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi cho các nội dung mang tính chất chi đầu tư:

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng tối đa không quá 20 tỷ đồng/nhiệm vụ thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 104/2026/NĐ-CP bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác (theo các mẫu số 01,02,03 đính kèm);

Mua sắm, sửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc không gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc thực hiện dự án mua sắm nhưng không được bố trí vốn đầu tư công: được thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP; pháp luật về đấu thầu, về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thẩm quyền quyết định mua sắm, sửa chữa

Đối với nguồn ngân sách nhà nước, tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định:

Đối với nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương".

Tại điểm b khoản 2 Điều 20: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương".

Như vậy, thẩm quyền quyết định mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản trang thiết bị đối với nguồn ngân sách nhà nước là UBND cấp tỉnh hoặc theo quy định về phân cấp ở địa phương.

Đối với nguồn thu sự nghiệp, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và khoản 6 Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đối với dự toán thu, chi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác, cơ quan quản lý cấp trên không giao dự toán thu, chi cho các đơn vị sự nghiệp công. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định dự toán thu, chi trên cơ sở kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đề nghị đơn vị căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.