Đơn vị sự nghiệp công lập phải ban hành quy chế đánh giá viên chức trước ngày 30/11

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Quy chế cần quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và tiêu chí đánh giá; thang điểm; việc theo dõi, đánh giá thường xuyên; trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại; sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại. Tiêu chí đánh giá gồm tiêu chí chung và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm do cấp trên giao, đơn vị xác định mục tiêu, nhiệm vụ đối với các đơn vị cấu thành; đồng thời xác định nhiệm vụ, sản phẩm, công việc của viên chức theo vị trí việc làm để làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại. Việc theo dõi, đánh giá viên chức được thực hiện theo tháng hoặc theo quý.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý ban hành quy chế; triển khai giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá viên chức. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế.

Nghị định cũng quy định, đến thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cuối năm 2026, nếu đơn vị chưa ban hành quy chế theo quy định mới thì căn cứ quy chế đánh giá theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, để thực hiện.