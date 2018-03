Đơn vị quản lý Carina đang tiếp quản những dự án nào?

Công ty cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn ngoài quản lý vận hành chung cư Carina đang có hợp đồng dịch vụ quản lý với nhiều dự án khác trải ở TP.HCM.

Sau khi công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy phủ nhận sự liên quan đến chung cư Carina, chủ đầu tư trong giấy phép xây dựng là công ty TNHH Hùng Thanh cũng công bố những đơn vị thuê ngoài để quản lý tòa nhà.

Theo đó, Hùng Thanh ký hợp đồng với Công ty cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn để làm Ban quản lý điều hành chung cư Carina. Từ khi thành lập đến khi xảy ra vụ cháy, Carina đã 3 lần thay đổi trưởng ban. Sau khi ký hợp đồng, Công ty cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn ký thêm hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Gia Khang để làm 2 dịch vụ giữ xe và bảo vệ.

Sáng 29/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã cử cảnh sát đến gặp ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh nhưng đã bị từ chối tiếp xúc. Điều này khiến cơ quan điều tra cũng chưa thể làm rõ ngay mối quan hệ dịch vụ rối rắm này.

Không chỉ quản lý vận hành chung cư Carina, Công ty Cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gònđang có hợp đòng với nhiều dự án. Ảnh: Lê Quân

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hùng Thanh đã chào thầu và chọn Công ty Cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn (Sejco) để ký hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà Carina vào ngày 15/12/2016 với thời hạn 24 tháng. Cụ thể, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Carina Plaza giữa Sejco và Công ty Hùng Thanh có hiệu lực từ 15/12/2016.

Hợp đồng ghi rõ Sejco có trách nhiệm quản lý, vận hành nhà chung cư; thực hiện quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy nội bộ định kỳ; phối hợp với Hùng Thanh lập phương án phòng cháy chữa cháy...

Giá dịch vụ quản lý vận hành Carina Plaza mà Hùng Thanh phải trả cho Sejco theo hợp đồng mỗi tháng là 261 triệu đồng. Phần này bao gồm chi phí ban quản lý gồm 3 nhân viên 26,3 triệu đồng; 5 nhân viên kỹ thuật 45,6 triệu đồng; 10 nhân viên vệ sinh 53,6 triệu đồng; 7 nhân viên bảo vệ 77 triệu đồng; nhân viên cây xanh 6,7 triệu đồng...

Tổng thời gian 24 tháng, Hùng Thanh chi khoảng 6,2 tỷ đồng để thuê Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn quản lý, vận hành tòa nhà chung cư Carina Plaza. Trong khi đó, Sejco là pháp nhân chỉ có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, tọa lạc địa chỉ tại 628 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Trên website chính thức, Sejco thông tin đang quản lý, vận hành 20 tòa nhà với gần 6.000 căn hộ, tương đương hơn 12.000 khách hàng.

Các tòa nhà mà Sejco đang vận hành quản lý là chung cư The Harmona địa chỉ quận Tân Bình do Công ty cổ phần Vật tư NXK Tân Bình (Tamexim) làm chủ đầu tư; cao ốc SCREC (quận 3) do Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư; chung cư Green Hills quận Tân Bình do Công ty IDE Việt Nam làm chủ đầu tư; chung cư Hoa Sen quận 11; chung cư Đông Hưng 1 quận 12; chung cư Nguyễn Văn Luông quận 6; chung cư Nguyễn Thượng Hiền quận Gò Vấp; chung cư Thái An - quận 12...

Ngoài những dự án nhà ở, Sejco cũng có hợp đồng dịch vụ quản lý các trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng như CMC Plaza; Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.Tập đoàn Thành Thành Công cũng là khách hàng của doanh nghiệp này.

Bình Nguyên