Đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tại trường Tiểu học Ứng Hòa A đã khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh bài viết xung quanh bữa ăn bán trú “lèo tèo” xảy ra tại trường Tiểu học Ứng Hòa A (TP Hà Nội), đơn vị cung cấp suất ăn cho biết, công ty đã khắc phục triệt để các nội dung tồn tại, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Suất ăn bán trú tại trường Tiểu học Ứng Hòa A đã được khắc phục, cải thiện.

Cụ thể, Công ty CP Tư vấn và Thương mại dịch vụ An Thịnh (Công ty An Thịnh) cho biết, sau phản ánh của phụ huynh và Báo Bảo vệ pháp luật, Công ty đã nghiêm túc tiếp thu, chủ động rà soát và khẩn trương khắc phục, hoàn thiện các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Lý giải về việc suất ăn bán trú gây bức xúc, Công ty An Thịnh cho biết, tại thời điểm, khi được tham gia đấu thầu và nhận được sự chấp thuận lựa chọn cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Ứng Hòa A, do thời gian yêu cầu thực hiện gấp cho kịp năm học 2026-2027 cộng với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa bàn xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) chưa đảm bảo yêu cầu để phục vụ thuận lợi và an toàn nhất cho việc cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học xã Ứng Hòa A.

Công ty đã có công văn không tham gia cung cấp suất ăn cho trường. Công ty chỉ đầu tư và có bếp ăn tại trung tâm xã Mỹ Đức, Hà Nội và khoảng cách vận chuyển suất ăn đến các phân hiệu trường của trường Tiểu học Ứng Hòa là từ 16km đến 30km, hoàn toàn không đảm bảo về mặt thời gian giao nhận, chất lượng bữa ăn và dịch vụ phục vụ.

Công ty đã làm công văn gửi UBND xã Ứng Hòa để xin từ chối thực hiện hợp đồng tại trường Tiểu học Ứng Hòa A, nhưng không được chấp thuận. Lãnh đạo xã đã động viên, khích lệ để Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn cho các con tại trường tiểu học Ứng Hòa A.

Đơn vị cung cấp suất ăn cũng cho biết, ngay sau khi có sự phản ảnh của ban phụ huynh và nhà trường về vệ sinh an toàn bát ăn, bàn để kê suất ăn, thời gian giao nhận suất ăn, định lượng, chất lượng, cách chế biến chưa phù hợp đối với các suất ăn cho học sinh tiểu học, ngày 6/10/2026, UBND xã Ứng Hòa đã tổ chức một buổi hội nghị gồm: lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa; Phòng văn hóa xã hội xã Ứng Hòa; Ban Giám hiệu nhà trường; đại diện thầy cô giáo chăm sóc bán trú; đại diện phụ huynh các lớp; đại diện lãnh đạo Công ty.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa đã yêu cầu Công ty rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục ngay tồn tại mà phụ huynh và nhà trường đã phản ánh về vấn đề vệ sinh, bàn để kê suất ăn, thời gian giao nhận suất ăn, định lượng, chất lượng, cách chế biến chưa phù hợp đối với các suất ăn tiểu học ngay trong tuần và cam kết thực hiện tốt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của thành phố.

Cùng với đó, về phía Công ty, tại hội nghị đại diện Ban lãnh đạo đã đứng ra nhận trách nhiệm và cam kết sẽ khắc phục mọi phản ánh của phụ huynh và nhà trường, thực hiện tốt các quy định về cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh như: Chủ cơ sở và người lao động làm dịch vụ ăn uống được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP), được khám sức khỏe định kỳ theo quy định; Cơ sở tuân thủ các điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để phục vụ hoạt động kinh doanh và chế biến thực phẩm; Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, không tem mác, sử dụng các nhà cung cấp đã thẩm duyệt hồ sơ.

Cùng với đó, công ty đầu tư trang thiết bị bếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo chất lượng, để phục vụ công tác bán trú cho các em học sinh tại trường theo đúng quy định. Cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm với cơ quan chức năng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Nhà trường trong mọi trường hợp xảy ra mất ATTP từ suất ăn bán trú do Công ty cung cấp.

Suất ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Ứng Hòa A được thay đổi theo thực đơn hàng ngày.

Công ty An Thịnh khẳng định, Công ty luôn ý thức rằng, việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của khách hàng là trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Những nội dung được phản ánh trước đây đã được Công ty nghiêm túc xử lý và khắc phục; Công ty cũng không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định.

Cũng theo đơn vị này, ngày sau cuộc Hội nghị trực tiếp tại phân hiệu Trường Tiểu học Ứng Hòa A (phân hiệu Trầm Lộng) ngày 6/10/2026, Công ty đã lắng nghe, tiếp thu, giải trình và xin nhận lỗi trước lãnh đạo xã Ứng Hòa, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp và đại diện Ban phụ huynh các lớp của nhà trường.

Công ty đã khắc phục toàn bộ yêu cầu của đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu nhà trường về bổ sung trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đáp ứng theo đúng yêu cầu và kiểm soát sát sao các quy trình về thực đơn, định lượng khẩu phần, thời gian giao nhận và cử nhân viên giám sát chặt chẽ tại các phân hiệu của trường Tiểu học Ứng Hòa A.

Đơn vị này cũng cho biết, ngày 14/10, công ty đã báo cáo với Đoàn kiểm tra liên ngành số 04; UBND xã Ứng Hòa theo kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bán trú tại trường Tiểu học Ứng Hòa A. Công ty tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành và đã khắc phục triệt để các nội dung tồn tại.

Công ty cam kết duy trì nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn tại trường Tiểu học Ứng Hòa A, bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho các em học sinh.