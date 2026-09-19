Đón tới 50 triệu khách quốc tế, du lịch Việt Nam đặt cược vào điều gì?

Cuộc đua tăng trưởng tại các địa phương trọng điểm

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026, ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kịch bản được xây dựng nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn 2027-2030. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao đóng góp của ngành đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Du khách tham gia lao động sản xuất cùng người dân địa phương trên đường trekking. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Trong năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25-27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150-153 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt khoảng 1.125-1.230 nghìn tỷ đồng.

Để chủ động trước những biến động của thị trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra hai phương án cho năm 2026. Ở kịch bản cao, khi ngành tiếp tục giữ được đà tăng trưởng và những tác động từ xung đột quốc tế sớm được kiểm soát, Việt Nam phấn đấu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa.

Trong trường hợp các điều kiện không thuận lợi, xung đột địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn và giá dầu duy trì ở mức cao, mục tiêu được điều chỉnh xuống 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa.

Mục tiêu tăng trưởng không chỉ được xác định ở cấp quốc gia mà còn được cụ thể hóa đối với 11 địa phương trọng điểm về du lịch. Đây là những trung tâm có khả năng tạo sức lan tỏa lớn, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế.

Theo kịch bản, TP.HCM được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tăng 33,7% so với năm 2025. Hà Nội đặt mục tiêu 10 triệu lượt, tăng 27,8%, trong khi Đà Nẵng phấn đấu đón 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 31,5%.

Các địa phương còn lại gồm Khánh Hòa với 7,2 triệu lượt khách quốc tế; Quảng Ninh 6 triệu lượt; Ninh Bình 3 triệu lượt; Huế và An Giang cùng đặt mục tiêu 2,5 triệu lượt; Lào Cai 1,9 triệu lượt; Hải Phòng 1,8 triệu lượt và Lâm Đồng 1,58 triệu lượt.

Những địa phương không nằm trong nhóm trên cũng được yêu cầu tận dụng lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách để xây dựng kịch bản riêng, phấn đấu đưa lượng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch tăng khoảng 25-35% so với năm 2025.

Đây là mục tiêu khá cao, đòi hỏi mỗi địa phương phải tìm được sản phẩm đủ khác biệt thay vì cùng khai thác những loại hình quen thuộc. Việc mở thêm điểm đến hay tổ chức nhiều lễ hội mới chỉ tạo được sự chú ý ban đầu. Điều quan trọng hơn là kết nối sản phẩm thành hành trình hoàn chỉnh, giúp du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Trong ngắn hạn, thị trường Trung Quốc tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng. Ngành du lịch cũng đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng từ Hàn Quốc và Ấn Độ, thúc đẩy mạnh thị trường Nga, đồng thời khai thác tốt hơn các thị trường xa như Tây Âu và Bắc Mỹ.

Với khu vực Đông Nam Á, lợi thế không chỉ nằm ở các đường bay ngắn mà còn ở khả năng kết nối bằng đường bộ và đường biển. Tuy nhiên, để biến lợi thế khoảng cách thành lượng khách thực tế, các điểm đến cần có sản phẩm phù hợp với từng thị trường, thay vì xúc tiến theo cách dàn trải.

Bên cạnh khách quốc tế, thị trường nội địa tiếp tục được coi là một trụ đỡ quan trọng. Các gói du lịch ngắn ngày, chi phí hợp lý và lịch trình linh hoạt sẽ được ưu tiên, nhất là trong bối cảnh một bộ phận người Việt có xu hướng lựa chọn đi nước ngoài khi giá tour trong nước không còn chênh lệch lớn.

Panhou Retreat - Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu chấu Á. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Từ tăng lượt khách đến nâng giá trị mỗi chuyến đi

Bám sát mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030, kịch bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định ngành phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu từ khách du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Du lịch được kỳ vọng đóng góp trực tiếp 10-12% GDP.

Kịch bản thấp dự báo lượng khách quốc tế tăng 8-10% mỗi năm và đạt khoảng 35-38 triệu lượt vào năm 2030. Ở phương án trung bình, tốc độ tăng trưởng đạt 12-15% mỗi năm, đưa lượng khách lên khoảng 40-45 triệu lượt. Kịch bản cao đặt ra mức tăng 15-18% mỗi năm để chạm ngưỡng 45-50 triệu lượt.

Như vậy, việc hoàn thành mục tiêu đón 25-27 triệu lượt khách quốc tế ngay trong năm 2026 được xem là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến tới phương án tăng trưởng trung bình hoặc cao trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, áp lực không chỉ nằm ở số khách, bởi nếu lượng khách tăng nhanh nhưng thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp và tỷ lệ quay trở lại chưa được cải thiện, đóng góp thực tế của du lịch đối với nền kinh tế sẽ khó tăng tương xứng.

Vì vậy, kịch bản mới dành nhiều nội dung cho việc thu hút các phân khúc có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày. Theo các nhóm giải pháp trước mắt và trung hạn, ngành du lịch định hướng phát triển nhiều dòng sản phẩm như MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, golf, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, Halal, du lịch mạo hiểm, trải nghiệm văn hóa - bản địa và du lịch đêm.

Đây đều là những phân khúc có khả năng kéo theo mức chi tiêu lớn hơn cho lưu trú, vận chuyển, mua sắm, giải trí và dịch vụ chuyên biệt. Song để khai thác hiệu quả, ngành du lịch cần xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Một sản phẩm đơn lẻ, dù hấp dẫn, cũng khó giữ chân du khách nếu thiếu đường bay thuận tiện, nhân lực chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ ổn định.

Chính sách thị thực và kết nối hàng không vì thế tiếp tục là hai mắt xích quan trọng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực; đẩy mạnh đàm phán mở đường bay thẳng đến các thị trường trọng điểm; tổ chức xúc tiến theo từng phân khúc thay vì quảng bá chung chung.

Cùng với đó, dữ liệu và công nghệ được đưa vào nhóm giải pháp trung hạn. Ngành du lịch dự kiến tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, sử dụng dữ liệu lớn để phân tích thị trường và hình thành hệ thống dự báo biến động theo thời gian thực. Việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương, điểm đến và doanh nghiệp sẽ giúp các chương trình xúc tiến bám sát nhu cầu của khách hơn.

Mục tiêu đón tới 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030 sẽ là một cột mốc đáng chú ý nếu Việt Nam đạt được kịch bản tăng trưởng cao. Tuy nhiên, quy mô khách chỉ là một phần của bài toán. Số ngày lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ quay trở lại và mức độ hài lòng của du khách cũng cần trở thành những thước đo quan trọng của chất lượng tăng trưởng du lịch.