Trụ sở Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được tổ chức giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), sau khi hoàn tất việc chuyển giao cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là bước triển khai quan trọng trong lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán, hướng đến phân định rõ chức năng và chuyên môn hóa hoạt động của hai Sở giao dịch.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Đây là dấu mốc quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình chuyên biệt hóa thị trường, mở ra giai đoạn phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và gia tăng sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ trương phân định lại thị trường giao dịch chứng khoán đã được Chính phủ đề ra từ năm 2020, theo đó, HOSE giữ vai trò tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; trong khi HNX tập trung tổ chức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu và các sản phẩm chuyên biệt khác.

Việc chuyển cổ phiếu niêm yết cũng là mắt xích quan trọng trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg. Chiến lược đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030, hoàn thành phân bảng cổ phiếu niêm yết và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn mực quốc tế.

Theo HOSE, việc quy tụ toàn bộ cổ phiếu niêm yết về một đầu mối duy nhất mang lại nhiều giá trị cộng hưởng cho toàn thị trường, hạn chế những khác biệt về cơ chế giao dịch và niêm yết của cổ phiếu giữa hai Sở, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng. Nhờ đó, thị trường cổ phiếu sẽ có các bộ chỉ số đại diện thống nhất, phản ánh toàn diện hơn sức khỏe của khối doanh nghiệp niêm yết.

Ở chiều ngược lại, việc chuyển giao cũng tạo điều kiện cho HNX tập trung vận hành chuyên sâu thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và thị trường UPCoM. Bên cạnh đó, HNX còn được định hướng đi đầu trong việc nghiên cứu, phát triển các cấu phần tài chính thế hệ mới như: thị trường tín chỉ carbon hay sàn giao dịch vốn chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Việc tập trung cổ phiếu trên một Sở giao dịch thống nhất giúp gia tăng độ nhận diện đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để thực sự được thị trường đánh giá tích cực, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động nâng cao năng lực quản trị công ty, chuẩn hóa công bố thông tin (bao gồm công bố bằng tiếng Anh và áp dụng chuẩn mực ESG) nhằm đáp ứng góc nhìn ngày càng khắt khe của nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị VNX, HOSE, HNX và VSDC đang phối hợp chặt chẽ để triển khai kế hoạch chuyển cổ phiếu niêm yết trên nguyên tắc khách quan, công khai, bảo đảm hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp và duy trì sự thông suốt, an toàn, ổn định cho hoạt động giao dịch chung của thị trường.

Theo lộ trình được VNX công bố, ngày 23/12/2026 là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao. Trong hai ngày 24 và 25/12/2026, các cổ phiếu này sẽ tạm ngừng giao dịch để phục vụ việc chuyển giao. Trong thời gian này, giao dịch đối với các chứng khoán khác tại HOSE và các thị trường do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu được chuyển từ HNX sẽ chính thức giao dịch tại HOSE. Việc hoàn tất lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu niêm yết được kỳ vọng tạo nền tảng cho mô hình tổ chức thị trường chuyên biệt hơn, đồng thời nâng cao tính thống nhất trong quản lý, vận hành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.