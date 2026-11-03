Đón tín hiệu hạ nhiệt đầu tháng 11, mục tiêu kìm đà tăng tỷ giá dưới 3% sáng cửa về đích

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 3/11, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 đã giảm 0,26% so với tháng trước, đồng thời giảm 1,26% so với cùng kỳ năm 2025 và hạ 1,32% so với thời điểm tháng 12/2025. Dù vậy, tính bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số này vẫn ghi nhận mức tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên liền trước, với biên độ dao động 5% cho phép các ngân hàng thương mại giao dịch trong khoảng 24.348,5 - 26.911,5 VND/USD.

So với giai đoạn cuối tháng 9/2026, tỷ giá trung tâm hiện nhích thêm 3 đồng, tương ứng 0,02% và đã tăng 510 đồng, tức khoảng 2,02% so với cuối năm 2025.

Tỷ giá USD hạ nhiệt phiên đầu tháng 11.

Thị trường ngân hàng thương mại ghi nhận sự tĩnh lặng hiếm thấy. Biểu niêm yết của Vietcombank đứng yên ở mức 25.580 VND/USD chiều mua tiền mặt, 25.610 VND/USD mua chuyển khoản và 25.990 VND/USD bán ra.

Tại Techcombank, các mệnh giá 50 và 100 USD được mua vào 25.601 VND/USD tiền mặt, 25.615 VND/USD chuyển khoản, trong khi giá bán ra tiền mặt neo ở 25.999 VND/USD và bán chuyển khoản là 25.983 VND/USD.

Ngược lại với sự trầm lắng của hệ thống nhà băng, thị trường phi chính thức lại đảo chiều tăng 100 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá USD tự do lên ngưỡng 26.100 - 26.150 VND/USD.

Bất chấp các áp lực bên ngoài, thị trường ngoại tệ trong nước vẫn nhận được sự trợ lực lớn từ các yếu tố. Báo cáo vĩ môn quý III/2026 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhấn mạnh thị trường ngoại hối đang là điểm sáng lớn. Tính đến cuối tháng 9/2026, giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 100 điểm cơ bản về 26.160 VND/USD, còn thị trường tự do lùi về 26.000 VND/USD do hiện tượng đầu cơ suy giảm, một phần nhờ chênh lệch giá vàng thu hẹp và hoạt động buôn lậu vàng hạ nhiệt.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) phân tích đà cải thiện của tiền đồng hình thành rõ nét từ giữa quý III. Nền tảng vững chắc đến từ nguồn cung ngoại tệ khi vốn FDI thực hiện 9 tháng năm 2026 đạt tới 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ, kết hợp cùng mức xuất siêu 1,27 tỷ USD riêng trong tháng 9 và các đợt gọi vốn ngoại của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chênh lệch lãi suất VND-USD duy trì trạng thái dương từ kỳ hạn một tuần đến 6 tháng trên thị trường liên ngân hàng đã tạo ra rào cản chi phí lớn đối với các hành vi găm giữ USD.

Đáng chú ý, báo cáo của Standard Chartered ước tính dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức 83 tỷ USD, tạo tấm đệm thanh khoản quan trọng nhằm ổn định chi phí vốn. Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan của ngân hàng này nhận định rằng triển vọng tăng trưởng được củng cố nhờ tiêu dùng và đầu tư nội địa, trong đó các mục tiêu phát triển kinh tế đang được cân bằng nhịp nhàng với tính ổn định vĩ mô.

Trước các diễn biến này, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Nguyễn Trãi cho rằng nhà điều hành sẽ tiếp tục duy trì tỷ giá trong biên độ phù hợp để vừa giảm tải áp lực thị trường, vừa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Cùng chung quan điểm, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đánh giá mục tiêu giữ mức tăng tỷ giá không quá 3% so với đầu năm là hoàn toàn khả thi, song vẫn cần theo dõi sát các rủi ro địa chính trị Trung Đông, giá dầu và biến động thuế quan từ Mỹ.

Dưới góc nhìn học thuật, TS Đào Lê Trang Anh từ Đại học RMIT Việt Nam dự báo tỷ giá trong nước sẽ duy trì trạng thái tương đối ổn định kéo dài sang đầu năm 2027 dẫu không tránh khỏi những đợt sóng ngắn hạn từ quốc tế.

Đưa ra các con số dự phóng cụ thể, VCBS cho rằng mức mất giá của VND trong cả năm 2026 chỉ dao động khoảng 1-1,5%. Trong khi đó, Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo VND chịu áp lực mất giá 1-1,5% trong quý IV và khiến mức tăng bình quân cả năm rơi vào khoảng 1,7-2%.

Ở kịch bản thận trọng hơn, các đơn vị như Chứng khoán MB (MBS), Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) và UOB đều cảnh báo sức ép từ việc giá dầu neo cao có thể khiến Fed giữ lãi suất cao lâu hơn.

UOB lưu ý việc Fed nâng lãi suất trong tháng 9 cùng khả năng thêm hai lần tăng trước quý I/2027 có thể thu hẹp chênh lệch lãi suất hai nước, qua đó dự báo tỷ giá quý IV/2026 ở mức 26.300 đồng/USD, rồi nhích lên 26.600 đồng/USD vào quý I và 26.800 đồng/USD vào quý II/2027.

Về phía MBS, đơn vị này dự đoán giá USD cuối năm nay có thể dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 đồng/USD.