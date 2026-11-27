Đón tiễn 230 bộ hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước
(ĐN) - Ngày 27-11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo) thành phố Đồng Nai tổ chức đón đoàn công tác của Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia tìm kiếm và đưa HCLS hồi hương về Tổ quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Đội K76 tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước.
Dự lễ đón có Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng vũ trang thành phố.
Báo cáo với đoàn, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 Bộ CHQS thành phố cho biết: Kể từ khi xuất quân vào ngày 4-9 đến 26-11, các lực lượng tìm kiếm của Đội K72 đã tìm và quy tập, cất bốc được 117 bộ HCLS tại các khu vực thuộc Campuchia. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, ngành, đội đưa tiễn số HCLS hồi hương trở về Tổ quốc.
“Vượt qua bao rừng sâu, núi thẳm nơi đất bạn Campuchia để tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội, khoảnh khắc bước qua cửa khẩu Hoa Lư, thấy đồng bào, đồng chí dang rộng vòng tay đón các anh trở về đất mẹ, lòng chúng tôi nghẹn ngào. Mọi gian khổ tan biến, chỉ còn niềm tự hào thiêng liêng vì đã hoàn thành trọn vẹn lời thề với các liệt sĩ” - Thượng tá Vũ Văn Thọ nhấn mạnh. Đây cũng là tâm trạng chung của các thành viên Đội K72 khi trở về Tổ quốc trong vòng tay của đồng bào, đồng chí đón mong tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Dọc hành trình từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn xe đón tiễn HCLS vừa tìm thấy tại Vương quốc Campuchia về nước hòa vào đoàn xe đưa tiễn HCLS được tìm thấy trong nước do Đội K76 Bộ CHQS thành phố thực hiện càng làm không khí thêm trang nghiêm, thành kính.
Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS thành phố cho biết: Từ ngày 22-8 đến nay theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, Đội K76 Bộ CHQS thành phố tìm thấy tổng cộng 115 bộ HCLS, trong đó có 1 bộ có thông tin đã được bàn giao, an táng.
Cùng với tìm kiếm, quy tập HCLS, cán bộ chiến sĩ các đội K lấy mẫu phẩm để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, nhằm xác định danh tính HCLS trả lại tên liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Như vậy, ngoài 1 bộ HCLS đã được an táng, 1 bộ có thông tin bàn giao cho thân nhân, trong ngày 27-11, Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai đón tiễn và đưa 230 HCLS về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai chuẩn bị truy điệu, an táng dự kiến vào ngày 5-12 tới.
Trong chương trình, Trưởng ban Chỉ đạo và các đại biểu đưa HCLS vào các quách, cùng di quách lên nhà tế tự thắp hương tri ân và kiểm tra mọi mặt công tác để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong những ngày tới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/don-tien-230-bo-hai-cot-liet-si-trong-va-ngoai-nuoc-ve-nghia-trang-liet-si-binh-phuoc-182335.html