Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện di quách tiễn hài cốt liệt sĩ về nhà tế tự tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự lễ đón có Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng vũ trang thành phố.

Ban Chỉ đạo thành phố đón cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 Bộ CHQS thành phố cho biết: Kể từ khi xuất quân vào ngày 4-9 đến 26-11, các lực lượng tìm kiếm của Đội K72 đã tìm và quy tập, cất bốc được 117 bộ HCLS tại các khu vực thuộc Campuchia. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, ngành, đội đưa tiễn số HCLS hồi hương trở về Tổ quốc.

Đội K72 cảm ơn các bạn Campuchia đã hỗ trợ đội trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyệt Hà

Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai tặng quà cho lực lượng Campuchia hỗ trợ Đội K72 trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà

“Vượt qua bao rừng sâu, núi thẳm nơi đất bạn Campuchia để tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội, khoảnh khắc bước qua cửa khẩu Hoa Lư, thấy đồng bào, đồng chí dang rộng vòng tay đón các anh trở về đất mẹ, lòng chúng tôi nghẹn ngào. Mọi gian khổ tan biến, chỉ còn niềm tự hào thiêng liêng vì đã hoàn thành trọn vẹn lời thề với các liệt sĩ” - Thượng tá Vũ Văn Thọ nhấn mạnh. Đây cũng là tâm trạng chung của các thành viên Đội K72 khi trở về Tổ quốc trong vòng tay của đồng bào, đồng chí đón mong tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Dọc hành trình từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn xe đón tiễn HCLS vừa tìm thấy tại Vương quốc Campuchia về nước hòa vào đoàn xe đưa tiễn HCLS được tìm thấy trong nước do Đội K76 Bộ CHQS thành phố thực hiện càng làm không khí thêm trang nghiêm, thành kính.

Đội K72 cẩn thận đưa hài cốt liệt sĩ về nhà tế tự. Ảnh: Nguyệt Hà

Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS thành phố cho biết: Từ ngày 22-8 đến nay theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, Đội K76 Bộ CHQS thành phố tìm thấy tổng cộng 115 bộ HCLS, trong đó có 1 bộ có thông tin đã được bàn giao, an táng.

Lãnh đạo thành phố kính cẩn phủ cờ Tổ quốc lên các quách liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Cùng với tìm kiếm, quy tập HCLS, cán bộ chiến sĩ các đội K lấy mẫu phẩm để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, nhằm xác định danh tính HCLS trả lại tên liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thành phố đưa các hài cốt liệt sĩ vào quách. Ảnh: Nguyệt Hà

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Như vậy, ngoài 1 bộ HCLS đã được an táng, 1 bộ có thông tin bàn giao cho thân nhân, trong ngày 27-11, Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai đón tiễn và đưa 230 HCLS về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai chuẩn bị truy điệu, an táng dự kiến vào ngày 5-12 tới.

Trong chương trình, Trưởng ban Chỉ đạo và các đại biểu đưa HCLS vào các quách, cùng di quách lên nhà tế tự thắp hương tri ân và kiểm tra mọi mặt công tác để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong những ngày tới.