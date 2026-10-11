Đơn thuốc điện tử: Người dân cần biết gì khi đi khám?

Đi khám, người bệnh nhận đơn thuốc thế nào?

Từ năm 2025, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BYT của Bộ Y tế. Bệnh viện phải thực hiện kê đơn điện tử trước ngày 1/10/2025; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thực hiện trước ngày 1/1/2026.

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử, có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Trên đơn có các thông tin về người bệnh, thuốc được kê, số lượng, liều dùng, đường dùng và thời điểm sử dụng theo quy định.

Người bệnh tra cứu thông tin trên điện thoại sau khi khám.

Khi đi khám, người bệnh cần cung cấp thông tin định danh theo yêu cầu của cơ sở y tế. Thông tư 26/2025/TT-BYT quy định đơn thuốc phải có số định danh cá nhân, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người bệnh; thông tin nơi cư trú cũng được ghi trên đơn. Với trẻ dưới 72 tháng tuổi, đơn thuốc còn phải có số tháng tuổi, cân nặng và thông tin người đưa trẻ đến khám.

Việc sử dụng thông tin định danh giúp kết nối dữ liệu kê đơn và thuận tiện hơn khi tra cứu. Theo Bộ Y tế, khi hệ thống kê đơn và bán thuốc được kết nối, một số thông tin hành chính của người bệnh có thể được hiển thị tự động, qua đó giảm thời gian nhập liệu và hạn chế sai sót.

Có mã QR, người bệnh tra cứu được những gì?

Một điểm người dân dễ nhận biết ở đơn thuốc điện tử là mã QR. Sau khi nhận đơn, người bệnh có thể sử dụng điện thoại để quét mã và tra cứu thông tin liên quan đến đơn thuốc.

Theo Bộ Y tế, mã QR trên đơn thuốc điện tử giúp người bệnh tra cứu tên thuốc, liều dùng, hướng dẫn sử dụng và thông tin về quá trình điều trị.

Người bệnh nên kiểm tra lại đơn trước khi rời cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhất là tên thuốc, số lượng, liều dùng, thời điểm uống hoặc sử dụng và thời gian điều trị.

Nếu chưa rõ cách dùng một loại thuốc, người bệnh có thể hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ ngay tại cơ sở y tế. Việc kiểm tra lại thông tin giúp người bệnh sử dụng thuốc đúng theo chỉ định.

Với người đang dùng nhiều loại thuốc, việc đọc kỹ đơn càng cần thiết. Người bệnh nên thông báo cho bác sĩ về các thuốc đang sử dụng, kể cả thuốc được kê từ lần khám trước, để bác sĩ có đầy đủ thông tin khi kê đơn.

Thông tư 26/2025/TT-BYT cũng quy định trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám, cơ sở y tế lựa chọn người kê đơn để bảo đảm người bệnh chỉ có một đơn thuốc, hạn chế trùng lặp hoặc tương tác thuốc.

Người bệnh mạn tính có thêm thuận lợi gì?

Một thay đổi đáng chú ý tại Thông tư 26/2025/TT-BYT là quy định cho phép kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày đối với một số bệnh, nhóm bệnh.

Theo Bộ Y tế, danh mục gồm 252 bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Một số bệnh phổ biến trong nhóm này như tăng huyết áp, đái tháo đường, Parkinson, Alzheimer, viêm gan virus B mạn tính và một số bệnh ung thư.

Với người bệnh thuộc nhóm được áp dụng và đáp ứng điều kiện điều trị, bác sĩ có thể kê thuốc với thời gian dài hơn trước đây, tối đa 90 ngày theo quy định. Điều này giúp người bệnh chủ động hơn trong việc nhận thuốc và theo dõi điều trị theo lịch được hướng dẫn.

Tuy nhiên, kê đơn dài ngày không có nghĩa người bệnh tự kéo dài thời gian dùng thuốc hoặc tự điều chỉnh liều. Người bệnh vẫn cần sử dụng thuốc đúng chỉ định, theo dõi sức khỏe và tái khám theo lịch của bác sĩ.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người bệnh đọc kỹ đơn thuốc, chú ý cách bảo quản và sử dụng thuốc đúng giờ, đặc biệt với những trường hợp dùng thuốc dài ngày. Với một số thuốc có yêu cầu bảo quản riêng, người bệnh cần thực hiện đúng hướng dẫn.

Đơn thuốc điện tử vì vậy không làm thay đổi nguyên tắc sử dụng thuốc: người bệnh dùng thuốc theo đơn, không tự ý tăng, giảm liều hoặc đổi thuốc khi chưa trao đổi với nhân viên y tế.

Khi đi khám, người dân chỉ cần chuẩn bị thông tin định danh theo yêu cầu, cung cấp đầy đủ các thuốc đang sử dụng và kiểm tra đơn trước khi rời cơ sở y tế. Với đơn thuốc điện tử, mã QR và dữ liệu trên hệ thống giúp việc tra cứu thông tin thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình theo dõi điều trị trong những lần khám tiếp theo.