Đơn thư giảm, vi phạm quảng cáo trên môi trường số… phức tạp hơn

9 tháng đầu năm 2026, Bộ VHTTDL đã duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tình hình đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi Bộ VHTTDL giảm so với cùng kỳ năm 2025; số vụ việc tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền đủ điều kiện xử lý không tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, Bộ tiếp 38 công dân, với 16 vụ việc, đặc biệt không có đoàn đông người. Tổng số đơn thư tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 361 đơn, trong đó có 329 đơn đủ điều kiện xử lý; 214 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Nội dung đơn thư đa dạng, chủ yếu là kiến nghị, phản ánh dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, báo chí, thông tin điện tử, quảng cáo và hoạt động của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Theo Bộ VHTTDL, qua tiếp nhận và xử lý đơn thư, vi phạm trên không gian mạng có chiều hướng tăng. Đáng chú ý là quảng cáo trên nền tảng số, nhất là trên nền tảng xuyên biên giới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ VHTTDL đã tiếp nhận một số phản ánh về dấu hiệu vi phạm khi nhiều nhãn hàng/thương hiệu bị gắn vào những nội dung trái pháp luật trên các nền tảng xuyên biên giới.

Đáng nói đó là các nội dung phim dung tục, phản cảm; nội dung có dấu hiệu quảng bá cờ bạc trực tuyến trái phép... Các trường hợp được phản ánh đều diễn ra trên ứng dụng iQiYi và mạng xã hội YouTube.

Vụ việc liên quan bộ phim “Playboy: Trò đùa nguy hiểm” (Mùa 1) trên ứng dụng iQiYi là một điển hình.

Sau kiểm tra, Cục Điện ảnh xác định bộ phim có nhiều hình ảnh, âm thanh và lời thoại thô tục; mô tả chi tiết, kéo dài các hành vi tình dục, dâm ô và trụy lạc.

Bộ phim bị phân loại ở mức C (không được phép phổ biến do vi phạm quy định điểm i khoản 1 Điều 9 của Luật Điện ảnh 2022).

Ngày 29/9, Cục Điện ảnh đã kịp thời có công văn yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ phim trên ứng dụng iQiYi và tên miền iq.com có hướng tới người sử dụng tại Việt Nam.

Trước đó, phản ánh gửi Bộ cho rằng, quảng cáo Tea+ đã xuất hiện trong bộ phim này. Trong khi đó, các quảng cáo khác của một số nhãn hàng lớn (Samsung, Sensody, CeraVe, Mirinda, Revive và Tea+) cũng bị phản ánh là xuất hiện trong nội dung có dấu hiệu quảng bá cờ bạc trực tuyến hoặc trên dịch vụ xuyên biên giới chưa đáp ứng điều kiện cung cấp tại Việt Nam.

Các thông tin này hiện đang được yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Bộ VHTTDL, điểm cốt lõi không chỉ là vị trí của một mẫu quảng cáo. Khi thương hiệu xuất hiện trong, bên cạnh, liền sau hoặc trước nội dung vi phạm, quảng cáo có thể vô tình tạo hiệu ứng bảo chứng, làm nội dung ấy trở nên “bình thường” và giúp duy trì dòng tiền cho các kênh phát tán.

Vì vậy, Bộ VHTTDL cho rằng, kiểm soát vị trí hiển thị và bảo đảm an toàn thương hiệu giờ đây trở thành nghĩa vụ pháp lý, không còn là lựa chọn của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, an toàn thương hiệu, trong bối cảnh này, không chỉ là câu chuyện hình ảnh doanh nghiệp mà còn là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

Để hoạt động quảng cáo đi vào khuôn khổ, thiết nghĩ, thời gian tới, Bộ cần tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các vi phạm và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Vi phạm quảng cáo trên nền tảng số có chiều hướng tăng. Ảnh: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Bộ VHTTDL cho biết, nội dung này được Bộ đặc biệt quan tâm.

Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện chặt chẽ.

Nhờ đó, thời gian qua, các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ cơ bản được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng.

Bộ VHTTDL dự báo, thời gian tới, nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chính sách mới có hiệu lực sẽ làm gia tăng nhu cầu của người dân, tổ chức trong việc tìm hiểu, phản ánh, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Do đó, số lượng công dân đến làm việc trực tiếp, gửi đơn thư hoặc liên hệ qua các kênh tiếp nhận thông tin của Bộ VHTTDL được dự báo sẽ tăng.

Đáng lưu ý, đơn thư trên không gian số có khả năng gia tăng nhanh cả về số lượng, tần suất và hình thức gửi.

Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường năng lực tiếp nhận, phân loại, xác thực và xử lý thông tin điện tử; bảo đảm liên thông giữa các kênh tiếp nhận.

Đồng thời, chủ động phát hiện đơn thư trùng lặp, đơn thư có dấu hiệu lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để phát tán thông tin sai sự thật hoặc gây mất ổn định dư luận.

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển mạnh của công nghệ số và mạng xã hội khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, dễ hình thành các “điểm nóng” về dư luận xã hội.

Thực tế đó, đòi hỏi Bộ phải chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời tăng cường truyền thông và cung cấp thông tin chính thống để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc phản hồi thông tin minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn và dễ tiếp cận trên các kênh chính thức sẽ góp phần hạn chế đơn thư gửi vượt cấp, trùng lặp hoặc kéo dài; ngăn ngừa việc thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền rộng rãi.

Theo Theo thanhtra.com