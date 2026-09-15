Đồn thổi về đời tư người khác và cái giá của sự 'vui miệng'

Chỉ vì nghe những lời bàn tán vu vơ ở chợ về đời tư của chị H.T.Th., dù không biết thực hư và không có cơ sở kiểm chứng, bà Đ.T.M. (SN 1958, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) vẫn mang câu chuyện đi đồn thổi khắp nơi.

Từ đơn trình báo của nạn nhân về việc cuộc sống cá nhân và gia đình bị đảo lộn, Công an xã Tùng Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập bà Đ.T.M.

Bà Đ.T.M tại cơ quan Công an xã Tùng Lộc. (Ảnh báo Hà Tĩnh)

Làm việc với lực lượng chức năng, bà M. khai nhận, quá trình buôn bán ở chợ, bà nghe thông tin bàn tán về đời tư của chị Th. Dù không biết thực hư sự việc, không có cơ sở kiểm chứng nhưng vẫn mang câu chuyện đi đồn thổi với người khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi “Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Đồng thời buộc bà M. phải công khai xin lỗi chị Th.

Đây cũng là bài học đắt giá cảnh tỉnh chung cho tâm lý ngụy biện "Tôi chỉ nghe người khác kể lại chứ không tự bịa" của nhiều người hiện nay. Luật pháp quy định rất rõ về trách nhiệm chứng thực phát ngôn của mỗi cá nhân trước khi lan truyền.

Để bản thân không vô tình trở thành một mắt xích trong chuỗi lan truyền tin độc hại, điều quan trọng nhất là mỗi người cần tự trang bị cho mình một "bộ lọc" nhận thức trước khi định phát ngôn hay chia sẻ bất cứ điều gì.

Trước một luồng tin tức về đời tư, hãy tự đặt câu hỏi xem liệu thông tin này mình có tận mắt chứng kiến và chắc chắn đúng sự thật hay không. Việc nói ra hoặc nhấn nút chia sẻ câu chuyện đó có mang lại giá trị tích cực nào cho xã hội, hay chỉ đơn thuần là để thỏa mãn thói quen phán xét và làm tổn thương người khác.

Môi trường giao tiếp có thể thay đổi theo sự phát triển của công nghệ, từ góc chợ đời thực bước lên thế giới ảo, nhưng đạo đức ứng xử và trách nhiệm pháp lý đối với lời nói của mình thì luôn hiện hữu.

Biết dừng lại đúng lúc và từ chối lan truyền những thông tin chưa kiểm chứng không chỉ là cách chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của người khác, mà đó còn là phương thức tự bảo vệ tốt nhất cho danh dự và chính giá trị của bản thân mình.