Đón thêm mảnh ghép mới, hệ sinh thái VPBank mở rộng không gian phát triển

Các thành viên đóng góp vào kết quả chung

Trong 9 tháng năm 2026, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận vượt 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh ngân hàng mẹ, các thành viên tiếp tục đóng góp vào kết quả chung và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Các đơn vị như VPBankS, FE CREDIT và OPES đóng góp khoảng 16% lợi nhuận hợp nhất của VPBank.

Trong lĩnh vực chứng khoán, VPBankS đạt tổng doanh thu gần 10.600 tỷ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 8%. Cuối quý III, dư nợ margin tiến sát 40.000 tỷ đồng, đứng top 2 toàn ngành. Quy mô khách hàng đạt 1,6 triệu, tăng hơn 10% so với quý liền trước.

Giá trị tư vấn phát hành của VPBankS đạt gần 32.000 tỷ đồng. Công ty cũng phân phối khoảng 32.000 tỷ đồng sản phẩm đầu tư và 55 tỷ đồng cổ phiếu IPO.

Ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, OPES đạt lợi nhuận 917 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, gấp hơn hai lần cùng kỳ và 1,4 lần so với cả năm 2025. Công ty đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

GPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng, gần gấp đôi cả năm 2025. Đây là pháp nhân độc lập, không hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank.

Mở rộng hệ sinh thái trong giai đoạn 2026-2030

Theo chiến lược 5 năm 2026-2030, VPBank tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực mới với các thành viên như VPLife trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, CAEX trong lĩnh vực giao dịch tài sản mã hóa và VPCapital trong lĩnh vực quản lý quỹ.

VPLife vừa được cơ quan quản lý cấp phép, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I-2027. Đơn vị được kỳ vọng góp phần phát triển hệ sinh thái bảo hiểm số, phục vụ nhu cầu bảo vệ và tích lũy của người Việt.

Trong khi đó, CAEX đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị quyết 05. Công ty cũng được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

Thông qua VPCapital, hệ sinh thái VPBank mở rộng sang lĩnh vực quản lý gia sản, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu tư và khai thác tiềm năng từ tập khách hàng rộng lớn.